Hiç unutmam...

Twitter'ın ilk yıllarıydı.

Genç kız iki gözü iki çeşme ağlıyordu...

Nişanlısının sahte hesap açıp ortalığa kötülük saçtığından yeni haberdar olmuştu.

Kanıtlar tartışmasızdı.

"Ağzı var dili yok" genç adam (asıl böylelerinden korkmalı, dediğimi hatırlıyorum) Twitter'da küfür kıyamet gidiyordu.

Kızın üniversite hocalarıyla dalga geçiyor, yakın arkadaşlarını en ağır hakaretlerle aşağılıyor, memleket meselelerine yerlerde sürünen bir seviyede dahil oluyordu.

Genç kızı şu endişe yiyip bitiriyordu. "Ben şimdi annesine, ablasına söylesem inandıramam; sanki ikinci bir kişiliği var!"

Dediği gibi de oldu.

Kimseyi inandıramadı kızcağız.

Yıllar sonra oğlanın evlendiği başka bir kadın bu rezillikten gündelik hayatında çok çekip de foyayı ortaya dökünceye kadar...

***

Hepimiz yaşayarak öğreniyoruz işte!..Sosyal medya bizden bağımsız olarak iyi veya kötü değil.Ama açıktır ki,Sahte kimlik bir yana...Apartman yöneticisinin önünde ceket ilikleyen adamlar sosyal medyada açık kimlikleriyle ortalığı haraca kesmeye başladılar.Meğerhem ayıpları önlüyormuş hem de ayıpörtüyormuş.Sosyal medyanın ise farklı bir ""u var.Görünmek ve göstermek bu kadar öne çıkınca, her türden kültürel ve iletişimselnün hükmü kalmıyor.

***

Bu meselenin dibini bulmak zor.Yeni yasalarla etrafa zehir saçılmasının önlemi alınmalı.konusuna gelince...Sosyal medyasız bir toplum artık mümkün değil.Nostaljik düşüncelere kapılıp sızlanmayı bırakalım.Bu platformların bizim, nasıleğip büktüğünü görmemiz ve kendimiziona göre terbiye etmemiz gerek.Ayrıca ruh halimiz de kötü etkileniyor.sitede on beşdakikalık bir gezintiden ciddi biçimde depresifruh haliyle çıkıldığını gösteriyor.

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Tamam!Anladık, ibretaldık, alıyoruz.Ama onu dizginlerinden boşalmış bir halde daha ne kadar tutabiliriz?Tamam!Meselagördük, görüyoruz.Ama bunu daha ne kadar sürdürebiliriz?