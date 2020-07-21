İnsanı sersemleştiren çok hızlı bir gündem içinde bizi duygulandıran ama etkisi hızla geçen sayısız küçük haber var.

Fakat durmak gerek...

Durup düşünmek gerek...

Çünkü bu haberlerden bazıları içlerinde çok "büyük" meseleleri saklıyor.

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Şu küçücük kahraman oğlan çocuğunun haberi mesela...'dan söz ediyorum.Hani köpeğin dişleriyle darmadağın olan yüzüne 90 küsür dikiş atılan çocuk...Ne demişti "neden yaptın?" diye soran teyzesine?

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Bridger'in bu sözünü ilk okuduğumda kendi çocukluk dünyama ışınlandım sanki.Hatırlıyorum...Kızlar evcilik oynardı.Biz kahramanlık oyunları...Hayallerimiz hepiçin savaşmak üzerinekuruluydu., gerekirseölmeyi göze aldığımızı hayalederdik.Sonra büyüdük.Çocukluk bitti.Hayalini kurduğumuz gibi değil de, toplumun kodladığı gibi "olduk.Bütün hayallerimizi ve kahramanlık coşkumuzu kaybettik.Çoğumuz için "iyi bir dünya için savaş"ın yerini "" aldı.

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Günümüz erkeklerinin hem cömert, hem müşfik, hem de yiğitçe atılgan olmakta zorlanışlarını çok anlattım burada..."nın değerli yanının topyekün bir zihin bombardımanıyla unutturulduğunu...Ve" oğlan çocuklarının çocukluksahnesinden bile çekildiğini anlatıpdurdum zamanında. (Uydurukfeminist itirazlar ve bu söylemindahi patriyarkal olduğunu söyleyeceklerekulaklarım tıkalı, hiç zahmetetmesinler!)Şimdi şu dünyaya bakın ki...ve bir türlü beceremiyoruz.

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