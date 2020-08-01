BAYRAM NOTLARI

Her sessizlik aynı değildir. Bazıları kulakları sağır eder. Bazıları insanla konuşur. Bazı sessizlikler ise bekleyiştir. Bayram gün doğumlarında hep bunu hissederim... Neşeden önceki yutkunma; kucaklaşmadan önce şöyle bir geri çekilip durma... Öyle sessizdi yine İstanbul. Güzeldi, çok güzeldi. Kuşların bile sustuğu bir aralık. Konser başlamadan hemen önce nefeslerin tutulduğu an...

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Tam böyle günlerde anlarız; modern hayatımızdan maalesef ağır ağır çekilen ""nin yerini hiçbir eğlence dolduramaz. Neşe duygusunun güzel faniliği ileasla uyuşmaz.

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Bugünlerde biruğradınız mı? Bence uğrayın... Dijital teknolojidevlerinin zihinlerinde "özgür birtoplum" tasavvuru bulunduğunu sananergen ruhlular özellikle gitsinler. Neden mi?Covid-19 bahanesiyle daha mağazaya girmedenoluşturulan ve mağaza içinde frekansıgiderek yükselenyaşamak gerek. Çokilginç, çok manidar. İçeride çalışanı, müşterisi,herkes bir iletişim aygıtının uzantısı vehepsini ağır bir disiplin sarıp sarmalıyor.

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Bir de şu ilginç... Apple mağazasına girecek olanlarıntaşıması isteniyor sanki. İtiraz ettiğinizde sert bir dille "Apple politikası böyle" deniyor. Mağaza dışında kuyruklar belirleniyor, maskesi beğenilmeyenin maskesi değiştiriliyor, duruşu beğenilmeyenin duruşu güvenlikçiler tarafından düzeltiliyor. Sonra ne için geldiğiniz soruluyor; "şunu alacağım" diyorsunuz. Önce ürünlere bakıp da mı alacaksınız, yoksa hemen mi alacaksınız, soruluyor. Hemen diyorsunuz, "deniyor. Dünyaya ne oluyor, ne yapılmak isteniyor, anlamak için iyi bir örnek.

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Bayram öncesi birden fırlayıp'ya gittim. Denize şöyle bir girip çıkmak için... Deniz söz konusuysa, bilirsiniz ben kuzey Ege'ciyim. Ama Ağva 'yı severim. Epeydir gitmemiştim. Halk plajının düzeni ve temizliği çok iyiydi. FakatOnu sevemedim.

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Ağva-Şile yolundaki orman alanındavar. Durup mis gibi çay eşliğinde, ağaçların altında gözleme yiyin, derim. Yemyeşil bir ortam.