Düştükçe düşmek...
Gülünemeyecek kadar gülünçleşmek bizim muhalefetin umurunda değil.
Her türlü zillete razılar.
Yeter ki, pozisyonları bozulmasın! yeter ki "dostları"yla araları açılmasın!
***
Joe Biden'ın konuşması
ortaya çıkınca bozuldular.
Neymiş?
Biden'ın yedi ay önceki konuşmasının patırtısı niye şimdi yapılıyormuş...
Bak sen!
Kimse farkına varmadı diye el mi ovuşturdunuz onca ay?
"Canım Biden o zaman öyle düşünüyordu, şimdi başka düşünüyor"
deyip kendinizi
iyice düşürmeyeceksiniz, değil mi?
***
Hem hiç merak etmeyin...
Devletimiz, Biden'ın ne menem biri olduğunu gayet iyi biliyor...
Hatırlayın...
15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra ABD Başkan Yardımcısı olarak Ankara'ya indiğinde
, vali yardımcısına karşılatmıştı.
***
Şimdi gelelim esas hikayeye...
Bizim Batı'yı hala toptan "küreselci
" sanan, dünyanın gidişatından habersiz demode yazar çizer tayfasına aldırmayın...
Joe Biden küreselci projenin muhtemel ABD valisidir.
Bu göreve atanmıştır!
"Önümüzde demokratik bir seçim
var, ne atanması?" diye mi düşünüyorsunuz?
ABD'de seçim sisteminin demokratikliği zaten kuşkuludur.
Ama pandeminin hem Amerika'yı hem de Trump'ı ne hale soktuğuna bakacak olursanız, ortamın seçim atmosferinden çoktan çıkartıldığını anlarsınız.
***
Bir de şu soru var...
Pandemi bile diyemeyen, her konuşmasında "pandademi"
deyip güldüren, taraftarları tarafından bile "yorgun
" bulunan ve Trump'tan daha fazla gaf
yapan bir adam...
Küreselciler başka birini bulamamış mıdır?
Kritik soru budur.
Cevap için önce şuna bakmak gerek...
Biden, Çin'e laf söyletmemekte
dir.
Sonrası...
Biden, çok kullanışlı ve uysal biri.
Bir tür "geçiş"
aşaması.
***
Tam bu noktada Kamala Harris
'e dikkat etmek gerek...
Dünyanın küreselci proje tarafından hem "kadın iktidarlara", hem de bütün popüler medya kanallarınca pompalanacak bir tür "ana tanrıça dini"
ne hazırlandığını daha önce yazmış, söylemiştim.
Ne garip!
Dört gündür bütün Amerika Hintli anne, Jamaikalı babadan dünyaya gelen Kamala Harris
'in adında gizli Hindu tanrıçası "Laksmi
"yi konuşuyor.
***
Dünya tuhaflaşıyor, kesin.
Ayakta kalmak için...
Biz, mutlaka düz durmak, dosdoğru yürümek
zorundayız.