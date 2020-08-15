CUMARTESİ NOTLARI:

"Akdeniz kıyılarındaki karmakarışık milletlerle dolu büyük limanlara has, çürük yemiş gibi ağırlığı artmış, geçkin rayihalı sımsıcak bir gece..." Açtım, Refik Halid ustanın "Sürgün" romanını bir daha karıştırmaya başladım. 1930'ların Beyrut tasvirlerini okudum. Nasıl lezzetli bir dille hakikati tutup yakalayıveriyor. Hele bir sabah denizin görüntüsünü anlatışı var ki... "Dışarı çıktıkları zaman denizin yüzüne buğulu bir bardak eriği pembeliği veren durgun bir sabahla karşılaştılar."

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Döndüm, düşündüm. Benim yarım asır önceki çocukluk ve ergenlik dönemime özgüvar mıydı diye... Onların yerinehatırladım. Bisküviyle çok iyi giderdi. Bir devardı. Radyoda Beatles. Sonra tereyağlı, şekerli bir dilim ekmeği ağzına tıktığın gibi Mühürdar'a koşarak gidip manzara seyretmek...

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Acaba eski normale döner miyiz diye bekliyor musunuz? Beklemeyin. Yavaş yavaş "yeni normal"e alıştırılacaksınız. Sonra... Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, olmayacağını, gündelik yaşamınızın kökten değişmeye başladığını anladığınızda iş işten geçmiş olacak. Salgın, virüs, olup bitenler hakkında zihninizde oluşacak "nın ne size ne de başkasına bir faydası olmayacak... Plan bu!bu küresel projenin işleyişine çomak sokmakta kararlı görünüyorlardı. Ama şimdi durum değişti. Proje güçlü, devletler ise gelecekteki varlıklarını korumak için çabalıyorlar.kendi medyasında kullandığı iki deyime dikkat edin: Birincisi "", diğeri ise "

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Bazı şeyleri hakkıyla anlamak için insanın yaşını başını alması gerekiyormuş. Şimdi şimdi anlıyorum'in mısralarını: "." Fakat geçmişte sevip ahbap olduğumuz kimileri var ki, güzel güzel hatırlamanın zevkini de çekip almak ve geriye bir hafıza "ü bırakmak için yarışa girmiş gibiler...

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