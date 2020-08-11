Oturmuş laflıyoruz...

Hava sıcak...

Gündem havadan sudan...

Ama şu sıralarda ahbap sohbetlerinde lafın dönüp dolaşıp Beyrut patlamasına ve Ortadoğu'ya dair konulara gelmemesi mümkün mü?

Bakıyorum, Ortadoğu'dan konuşurken ekşiyen yüzü sıra Lübnan'a gelince yumuşayıveriyor...

Patlamadan söz etmemiz bile bu ifadeyi değiştirmiyor.

Oysa sorsan, haritada Beyrut'un yerini gösteremez.

Acaba diyorum, onca yıla yaslanmış Frankofon eğitimin etkisi mi? Çünkü apar topar Beyrut'a inen Macron gibi yüzündeki ifade...

***

Sonra ben konuşurken bir ara ağzımdan "" lafı çıkıyor.Hemen itiraz ediyor." diyor, "Bak sen şu bilgisizliğe!Sonra tepkimden çekinerek gülümsüyor, sonra pek iddialı biçimde açıklıyor:Buyrun bakalım!Hanifalan okuyan biri olsa, içimden "canı öyle istiyor" diyeceğim ama Cibran'ın kim olduğunu bile bilmez. Hıristiyan Arapların varlığından habersiz misin, diye sorsam ne fayda!Fakat Beyrut'tan ve Lübnan'dan sankiderin bir yakınlık duygusuyla söz etmesi ilgimi çekiyor.

***

Aslına bakarsanız, şaşırmıyorum.Karşımdaki beyefendiyi gayet iyi tanıyorum.Eğitimini, geçmişini, şusunu busunu...Onun gibiler bizim "" semtlerimizde yetiştirilip "" okullarımızda niye eğitildiler ki?Niye Avrupa'lara gönderilip bir de oralarda okusunlar istendi?Öyle değil mi?Hele "temelinde Hıristiyan bir toplum" derken ki yüzüne yansıyan ferahlığı görmeniz lazımdı.Yanlış bilip bilmediği falan umurunda değil, bildiği kadarı yetiyor ona.Hiç "değil ama ne yazık ki, başka bir ""i de yok!

***

Bu çok sıradan anekdotu işin "" yanını bir kez daha vurgulamakiçin anlatıyorum.Bu sosyal kesimin derdiBuralı değiller.Temel harcımızınolduğunu da iyi biliyorlar.Bunu bildikçe de içleri sıkılıyor.Dünya meselelerinden konuşurken işte böyleda, içlerindeki sıkıntı dışarı çıkıveriyor.İnsan cidden üzülüyor.