Dalgıçlar deniz dibinde 2012'den kalma bir dijital kamera bulmuşlar. Aygıtın her yanı paslanmış. Fakat içindeki dijital kart sağlam kalmış. Bilgisayara takınca bütün fotoğraflar gözleri önüne serilmiş. Geniş bir ailenin bütün fertlerinin bir arada poz verdiği fotoğraflar. Sormuşlar soruşturmuşlar; fotoğraftaki kişilerden birinin aynı yerde bir deniz kazası geçirdiğini öğrenmişler. Fakat adam oralardan çok uzaklara taşınmış. Üşenmemişler uçağa binip adamla buluşmaya gitmişler. Ona teknesi alabora olduğunda kaybolan kamerasından çıkan fotoğrafları göstermişler. Herkes çok mutlu olmuş. Bu olay şerefine büyük bir ziyafet tertip etmiş adam ve demiş ki, "şimdi hatıralarıma kavuştum." Bu anlattığım internet sitelerinin en çok haberlerinden biri. Düşünün... Olayın kahramanı kendi içine dalıp hatırlamanın güzelliğini çoktan unutmuş, bunu fotoğraflardan ibaret sanıyor. Dalgıçlar deseniz, sıradan aile fotoğraflarına "paha biçilmez belgeler" muamelesi yapmışlar. Hep söylüyorum ya, hayat yok artık, fotoğraflar olmasa...

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Şimdi tabii videolar daha öne çıktı. Videosu çekilmemiş hiçbir şey kalmasın kafası giderek yaygınlaşıyor..., sonra birden kendinegelip "" diyetelaşa kapılıp kalabalığı ite kaka içeri dönmeyeçalışanları gördü bu göz...

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Konuşmak anlatmak değildir. Hele çok konuşmak...Bazen sırf bu yüzden çok konuşuruz.

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İşe bak!.. Tam medya'ın seçime kadar Covid-19 aşısının yetiştirilmesi için çaba gösterdiğinden söz etmeye başlamıştı ki,ve örgütün Acil Durum Birimi Başkanı birlikte basın toplantısı yapıp dediler ki:Oysa bu iki adam birkaç hafta öncesine kadar aşı devreye sokulduğunda dünyanın rahatlayacağını söylüyorlardı. Hala DSÖ'ye hakiki bir sağlık kurumu gibi bakanlar varsa, ya çok saflar ya da çok korkutulmuşlar.

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Son haftalarda sevdiğim rutinim... Hiç hesapsızarabayı sürmek.taraflarında domates, biber, patlıcan tezgahlarına bakmak ve dönüşte Soğuksu'dakikeçi sütünden beyaz peynir almak...