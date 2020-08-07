Galiba pes ettim...

Covid-19 pandemisi ve etkileri hakkında aklımdan geçenleri buraya aktarmaktan vazgeçmenin eşiğindeyim...

Tedbirleri hep destekledim, "önce tedbir!" dedim, burası net!

Ancak tedbirlerin ekonomik ve sosyal bir cendereye dönüşmesi noktasındaki şüphelerimi; DSÖ politikaları karşısındaki açık tavrımı da kimseden gizleyemezdim.

Şimdi görüyorum ki, işin tadı ve anlamı kaçıyor.

***

Çünkühiçbir istasyonda durmuyor, duracağı da yok, bu trenden inebilecek miyiz, emin değilim.Çünkü bu konuda soru soranlara pek yakında "" yaftası takılırsa, şaşırmayacağım.ÇünküVaka sayısını "entübe hasta " sayısı gibi yorumlamayı (!!!) sevenler insanı şaşırtıyor ama sayıları öyle çok ki!..Üstelik kendilerine itiraz edenlere karşı tavırları saldırganlaşıyor. Çok sonra pişman olacaklar ama bunun onlara bir faydası olmayacak.

***

Galiba pes ettim..Çünkü bana mesaj gönderip "diyen hekimler bu gerçekleri kamuoyunaaçmıyorlar.Çünkü bütün dünyadaki tablo şu...Salgının yönetimi hakkında şüphelerini dile getiren hekimlerin tamamı sosyal medyada susturuluyor; Nobel veya başka prestijli ödüller almış ama Dünya Sağlık Örgütü'nden şikayetçi virologlar

***

Çünkü bu iş böyle olmaz, diyorsunuz, "vay sen virüsü inkar mı ediyorsun?" diye yükleniyorlar ki, ne saçmalık!"Biraz gevşeyelim" diyorsunuz, "diye korkutuyorlar.Yine mi "çok kritik iki haftaya girdik?" diye hafifçe takılıyorsunuz, öyle ya, mart başından beri hep "" diyerek aylar geçti. Ama bunu vurgulayınca hemen sizi "" ilan ediveriyorlar.

***

Geçen gün tıp sektöründe çalışan bir arkadaş "" dedi, gülüştük falan ama derinden doğru bir şeyi dile getirmişti.Şu yazıyı yazarken bir yandan "aşı üretilmek üzere" haberlerine bakıyorum, bir de hemen yanındaki "Dünya Sağlık Örgütü bu salgın bitmeyecek dedi" haberlerine...Evet!.. Evet!..Sussam daha iyi...Pes ettim!..