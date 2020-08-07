Galiba pes ettim...
Covid-19 pandemisi ve etkileri hakkında aklımdan geçenleri buraya aktarmaktan vazgeçmenin eşiğindeyim...
Tedbirleri hep destekledim, "önce tedbir!" dedim, burası net!
Ancak tedbirlerin ekonomik ve sosyal bir cendereye dönüşmesi noktasındaki şüphelerimi; DSÖ politikaları karşısındaki açık tavrımı da kimseden gizleyemezdim.
Şimdi görüyorum ki, işin tadı ve anlamı kaçıyor.
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Çünkü bindirildiğimiz tren
hiçbir istasyonda durmuyor, duracağı da yok, bu trenden inebilecek miyiz, emin değilim.
Çünkü bu konuda soru soranlara pek yakında "halk düşmanı
" yaftası takılırsa, şaşırmayacağım.
Çünkü kitleler korkuyu sevdi.
Vaka sayısını "entübe hasta " sayısı gibi yorumlamayı (!!!) sevenler insanı şaşırtıyor ama sayıları öyle çok ki!..
Üstelik kendilerine itiraz edenlere karşı tavırları saldırganlaşıyor. Çok sonra pişman olacaklar ama bunun onlara bir faydası olmayacak.
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Galiba pes ettim..
Çünkü bana mesaj gönderip "hastanelere gitmeye korkutulan insanların ölümcül hastalıkları hızla büyüyor; sürekli geç döneme varmış gırtlak ve akciğer kanserleri teşhis ediyoruz
"
diyen hekimler bu gerçekleri kamuoyuna
açmıyorlar.
Çünkü bütün dünyadaki tablo şu...
Salgının yönetimi hakkında şüphelerini dile getiren hekimlerin tamamı sosyal medyada susturuluyor; Nobel veya başka prestijli ödüller almış ama Dünya Sağlık Örgütü'nden şikayetçi virologlar konuştuklarına konuşacaklarına pişman ediliyorlar.
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Çünkü bu iş böyle olmaz, diyorsunuz, "vay sen virüsü inkar mı ediyorsun?" diye yükleniyorlar ki, ne saçmalık!
"Biraz gevşeyelim" diyorsunuz, "dur sen, daha ikinci, üçüncü dalgalar var"
diye korkutuyorlar.
Yine mi "çok kritik iki haftaya girdik?" diye hafifçe takılıyorsunuz, öyle ya, mart başından beri hep "önümüzdeki iki hafta kritik
" diyerek aylar geçti. Ama bunu vurgulayınca hemen sizi "cahil çomar
" ilan ediveriyorlar.
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Geçen gün tıp sektöründe çalışan bir arkadaş "Koronanın müritleri var ağabey
" dedi, gülüştük falan ama derinden doğru bir şeyi dile getirmişti.
Şu yazıyı yazarken bir yandan "aşı üretilmek üzere" haberlerine bakıyorum, bir de hemen yanındaki "Dünya Sağlık Örgütü bu salgın bitmeyecek dedi" haberlerine...
Evet!.. Evet!..
Sussam daha iyi...
Pes ettim!..