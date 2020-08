Birileri "aptal herifler, tonlarca amonyum nitratı limanda bekletiyorlarmış" diye söylenip geçmemizi istiyor.

Yutmayın bunları!

Uzaktan uzağa dertlenmek de yetmez.

Her yer yakın artık!

Patlamalar, felaketler, bütün küllerin yeniden alevlendirilmesi...

Aslında hepsi bekleniyordu.

Pandemi bütün bunların üzerine tuz biber ekti, devletlerin ellerini kollarını bağladı.

Sonuç?..

Dünyaya uyku yok artık...

Her gün değil, her saat değil, her dakika kritik.

Çok dikkatli olmalıyız, çok!

***

Baştan alalım... Şimdi Beyrut 'a bakıyoruz ama...Hayır!Çünkü İran'dan sadece pandemi haberleri geçildiğinde "heyecan" yapıyoruz, geri kalanlarına kayıtsızlaştırıldık.Oysa koca ülke bir aydır "ne idüğü belirsiz" patlamalar ve yangınlarla sarsılıyordu ve bu durum dün de aynı şekilde devam etti.

***

Peki "Pompeo fırça attıktan sonraİsrail'de neler oldu, dikkat ettinizmi?Çin'le ilişkileri gevşetmek işine gelmiyor İsrail'in ama bazı anlaşmalar ertelendi, bazıları iptal edildi.İlginçtir, hemen ardından Tel Aviv sokakları gösterilerle karışmaya başladı.Sonra bir baktık ki...Çin'le 400 milyar dolarlık muazzam bir anlaşmaya imza atan İran'ın Lübnan'daki vekili ve hoparlörükalkıp şöyle dedi: "Bunlara mim koymazsak, hata olur.Şimdi Beyrut limanındaki patlamadan sonra bunlar akla gelmez de ne gelir!

***

Beyrut'taki patlamanın hemen ardından iki saat boyunca uluslararası sosyal medyada şu laf dolaştı, durdu: "Limanda havai fişek deposu patladı."Şaka gibiydi ama epeyce taraftar topladı.Şimdi de yedi yıl önce mi, dört ay önce mi yerleştirildiğine bir türlü karar verilemeyen tonlarca amonyum nitrattan söz ediliyor.Öyle de kapanır dosya büyük ihtimal.Ama mesela...2018'de Birleşmiş Milletler konuşmasında Netanyahu'nun tam da patlayan yeri "" olarak gösterdiğini biliyoruz.Sonuç?Anlatılanlara değil,bakmalıyız.