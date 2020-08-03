Sosyal medya sanılanın aksine, dikkatli gözler için geçirgen bir alan. Çürümüş ruhların, haset kumkumalıklarının, ezikliklerin fark edilmemesi zor. Geçen gün Covid-19 üzerinden herkese disiplin ve bilim dersi veren bir hekimin diğer tweet'lerine baktım da, içim burkuldu. İnsanları boyu posuyla yorumlayan çirkin bulduklarını berbat kelimelerle aşağılayan, hemen her cümlesiyle etrafa saldırgan kibrini boca eden bir hekimin "doğru"ları kaç yazar? Twitter'daki takipçilerinin bileceği iş nihayetinde. Fakat bir de gerçek hayatta bu adamın hastası olmak var, Allah korusun!

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Eskiler "" derlerdi. Ninem ağustos'un25'ine vardık mı, kışa dayandıkdiye düşünürdü. Şimdi pek öyledeğil, yaz eylül sonuna kadar kalmaktainat ediyor. Gelelim işin sosyal tarafına...Ağustosun ikinci yarısı o anlamdaçok sıcak geçecek: Bütün dünyadaDSÖ'yü arkasına alan sağlık bakanlıklarıile hayatı daha fazla durdurmakistemeyen eğitim bakanlıkları arasındakikavga büyüyecek. Dikkatinizi çekiyordur,okulların açılmasını istemeyenhızverdi. Bakalım büyük kapışma nasılsonlanacak?

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Benim dünyamda değişti. Eskiden olsa, ağustosun lafını ettiğim anda zihnimden Edip Cansever , İlhan Berk, İsmet Özel dizeleri geçerdi. Buraya da aktarırdım. Bir de şimdiki hallerime bakın!..

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Neyse, aklıma gelmişken... Edip Cansever'in" şiirindeki şu tanımlamasını severim: "

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Pandeminin başından beri insan davranışlarındaki değişim üzerine gözlem ve araştırma yapanlar "halinin altını çiziyorlar. Haklısınız; bunu okuyunca, içinizden "eh, başka ne olacaktı?" diye tepki verdiniz, biliyorum. Altını çizmek istediğim nokta şu. Diyelim ki, virüsün aşısı bulundu, işin o yanı çözüldü. AncakHadi kovalım denince kovulmuyor! 21. yüzyılı "" olarak tanımlayan popüler düşünürler bu kadarını hesap etmemişlerdi. Gerçek şu ki, endişenin en sağlam ilacı olgun bir ruh, gelişmiş bir "" duygusu. Fakat yaşam tarzlarımız ve medarı maişet motorumuz buna hiç uygun değil. İmtihanımız büyük!