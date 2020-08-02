Turizmde kıpırdanma varmış... Sahillerimizdeki cennet koylarımıza daha özenli olmalıymışız... Ege'nin bazı yöreleri gastronomi merkezi olmuş, ünlü şefler parmak ısırtıyormuş... Tatil yörelerinde lokantaların hijyen önlemleri şahaneymiş... Bunlar eski ana akım meşhur gazetelerimizin yazar tayfasının yazıp çizdikleri... Bayram vesilesiyle tatil yörelerine kaçtılar ya, sanırsınız ki, her şey kaldığı yerden devam ediyor; sanki pandemi vurup geçmemiş ortalığı... Ama haksız da değiller, adamlar öyle yaşıyorlar çünkü; bir "arıza" çıkmış olması gerçeğini sinek kovar gibi kovuyorlar etraflarından...

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Turizm üzerine lütfen yazlıkçı keyifçiler atıp tutmasın, lütfen! Madem ", neden kendimizi aldatıyoruz?..Yenisi nasıl olacak, ona bakmak gerekiyor.

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Bir çok işletme gelen üç beş yerli turisteen sıradan konforu ateş pahasına satıpgeçen dört ayın zararını az biraz tazminetmeye çalışıyor. Bana gelen şikayetlerdirekt mesaj kutumu kilitledi. Bir demasaya kolonya koymaktan ibaret "hijyenönlemleri" var. Gülsen, gülünecekşey değil. Ama işletmeler de ne yapsınlar,herkesin kafası karışık.

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Global dünya demek," demekti. Global dünyademek, 2018 rakamlarıylademekti. Anlamak için rakamıiçinizden bir daha tekrar edin: Tamdört buçuk milyar uçak yolcusu...Sadece Asya-Pasifik üzerindeki uçakyolcu sayısı yakında 3 milyarı geçecekdeniyordu. Havayolu şirketleri büyükuçak alımlarıyla 2028 hedeflerine hazırlanıyordu.Şimdi ne oldu, biliyorsunuz?Birçok havayolu CEO'su "" diyor. Yanidurum öyle "turizm kıpırdanıyor, kıpırdanacak"laflarıyla geçiştirilecek durumdeğil.

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Israrla vurguluyorum.

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Eski normal, normal değildi. Kötü bir hayat algısı ve berbat bir sömürü düzeninin normal gösterilmesiydi. Lakin "" de hiç normal değil! Bu gerçeği bilelim ve acil misyonumuza odaklanalım. Nedir o? Bu devasa krizdekorumaktır.