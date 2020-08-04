Yazmıştım, bir daha yazayım...

Türkiye için artık tek gündem var, o da uluslararası gündem.

Şu manzaraya bir bakın...

Suriye, Libya, Karadeniz, Doğu Akdeniz, pandemi nedeniyle un ufak olan ittifaklar, global ekonomik çöküntü, "ikinci dalga" korkutmaları, Ayasofya'nın ibadete açılması, bağımsızlık arayışımızı sürdürmekteki ısrarımız, vd.

Bunlara bakıp yine de "kendi meselelerimizi kendi aramızda tartışıyoruz" diye düşünenler varsa, fena yanılıyorlar.

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Bir kere,değilizAnlamış olmamız gerek; içeride hatırı sayılır miktarda "" var.Ve gayet tabii biçimde kendi aramızda tartıştığımızı sanıyor olabiliriz ama durup bir sormak gerek: Acaba "olabilir miyiz?Başka sorular da ihmal edilmemeli...MeselaLibya'yı veya Ayasofya'yı gündemden düşüren nedir mesela?Niye birdenbire'ni tartışmaya başladık?Tartışmanın içeriğinde haklılıklar varsa bile, tartışma şehvetimizde bir gariplik yok mu?

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Bir de unutmamamız gereken gündemler var.Yoksa içimizdeki her kesimden (muhafazakarı veya kendini sosyal demokrat sananı, fark etmez) ecnebinin politik çıkışını anlamlandırmak zorlaşır.Mesela 2020'ye girerken ABD derin devletinin Türkiye hakkındakiortalığı inletti.Sonra Covid-19 atmosferi kabus gibi çöktü ve raporu unutuverdik.Ancakunutmamışlar!Bunu kurultayda gördük.O kadar ki, her şey rapora göre düzenlendi, raporun istediği gibi "a çağrı çıkartıldı, iktidar sözü verildi.

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RAND 2020 raporunun muhtemel senaryolarından biri "Türkiye'de demokrasiyi diriltmek" başlığı taşıyordu ve bu senaryo 2023 içinüzerine kuruluydu.Bir haftadır" sandığımız kavga gürültüye bakınca...Bunlar aklıma düştü...Siz de bir düşünün, derim...

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Neyse ki...Pandemi ne güçlü birbıraktı ortada, ne de sinsi operasyonlardışında kapsamlı politika yürütebilecekDoğu hegemonları...bağımsızlık çabamız için hayati önemdeki bu fırsatı tepmemizi istiyorlar.