Mesele Türkiye'nin bağımsızlık arayışı ise...

Şunu bilelim...

Dışarıda ne oluyor, kimler nasıl mevzi alıyorsa, içeride de aynı şey geçerli.

Dikkat edin anlarsınız...

İçerideki muhalefetin siyaset montajcıları bazen dünya yansa çıtlarını çıkartmıyorlar.

Neden?

Çünkü burada bayiliklerini yaptıkları dışarıdaki ağababalarının kızmasından korkuyorlar.

***

Daha yeni "dostlarımızla iktidara yürüyeceğiz" diyen partinin genel başkanına bakın..."ı tatil kasabalarının kıyısı sandığından emin olabilirsiniz...Mısır-Yunanistan anlaşması karşısında günlerdir sus pus..Belki yakında uyduruk ve "görünümlü bir laf edip durumu geçiştirecektir.Dostlarının da ondan bir farkı yok!Bilmem dikkat ettiniz mi?

***

Yeri gelmişken belirteyim... Doğu Akdeniz 'den söz ederken ABD'den, Rusya 'dan, Fransa'dan, İsrail'den Yunanistan'dan ve Mısır'dan konuşup duruyoruz ama Almanya 'dan söz etmiyoruz.Hata ediyoruz.hep dolambaçlı yollardanhayata geçirir çünkü.Ve her seferinde Türkiye'ye yüklenir.Bizi sınırlandırmaya, meşgul etmeye ve bağımlı tutmaya özel bir önem verir.Şimdi de böyle...Bugün bizdeki, bunu çoğu zaman gözden kaçırıyoruz.Muhalefetin söylemini ve yönünü belirleyen'dır.

***

Geçen hafta'nin Akşener'e yönelik" çağrısı çok konuşuldu.Tartışmaları izledim...Çoğunluk Akşener'in MHP'ye çağrıldığını iddia etti.Fakat neredeyse herkes asıl kritik olanı unuttu.Artık şakası yok!Bahçeli'nin Akşener'içağırdığınıgiderekTürkiye için bir "" haline gelen sözdemuhalefet cephesinden çekilmesiniistediğini düşünmek dahadoğru olur.

***

Şimdi diyeceksiniz ki...Sonra yine yazarım...Siz şimdi olup bitenleri dikkatle izleyin...Bir de şunu düşünün,Mesela Macron'u çok konuşuyoruz da, konuşturan kim?