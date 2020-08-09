Lafı biliyorsunuz...

80'lerde patlayıp bugüne kadar modası hiç geçmeyen bir tavsiye...

"Kendi ayaklarının üzerinde durmayı becermelisin!"

Hala pek havalı bir laf.

Birçok kişiye "en basit anlamda özgürlük nedir?" diye sorsanız, akıllarından bunu geçireceklerdir.

Gençlere "kendini ne zaman tam olarak yetişkin hissedeceksin?" diye sorsanız, "kendi ayaklarım üzerinde durduğum zaman" diyecektir.

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Peki nedir bu?Ekonomik bağımsızlığı, ebeveyn vesayetinden kurtulmayı, eşe dosta muhtaç yaşamaktan yırtmayı ifade eden yuvarlak bir deyim mi?Biraz öyle...Lakin mesele o kadar da düz, o kadar da basit değil...Biraz da ""ndaki yamukluğu, benmerkezciliği, ipini koparmış bireyciliği ve hafiften de gerçek dışı bir şeyi anlatmıyor mu bu laf?Hani söylesenize...Gerçekten kendi ayaklarının üzerinde durabilen kaç yetişkin vardır?Tam olarak mümkün mü bu?Ama en önemli nokta şu...Kimse sizi itip kakamıyor...Hani dışardan bakılsa, kıskanılacak bir durum...

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Kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz da, meselaemin misiniz?Kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz da, bastığınız yer çamur mu soruyor musunuz?Kaypak veya kaygan bir zeminde durmadığınıza emin misiniz?Değerli olan bunlar değil mi?Bunları bize hiç anlatmayanların gerçekten ""den söz ettiklerine inanalım mı?

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