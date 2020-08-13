Öyle çok eski zamanda değil...
On yıl önce mesela...
Birileri deseydi ki...
Gün gelecek, bütün dünya bir virüs yoluyla hizaya sokulacak.
Tereyağdan kıl çeker gibi bir rahatlıkla insanlar evlerine kapatılacak...
Koşuşturmaktan bitkin düşen gündelik hayat aylarca duracak...
Bütün devletler ekonomik sorumlulukların altında ezilmeye başlarken global piyasaların büyük oyuncuları servetlerini ikiye katlayacak... İnanır mıydınız?
Hayır!
Bu kadarına inanmazdınız.
Bir TV dizisinin, bir bilim kurgu filminin senaryosundan söz edildiğini düşünür, ötesini ciddiye almazdınız.
Ama oldu hepsi!
***
Denseydi ki...
ABD
en tepe ağızdan "küreselcilik dönemi
"nin kapandığını ilan edecek ve
ondan sonra olaylar çorap söküğü gibi ilerleyecek...
Denseydi ki...
20. yüzyılın hegemon devleti gün gelecek bir virüs yoluyla perişan olacak, toplumsal hücrelerine kadar ayrışacak...
Denseydi ki...
Her yıl çeşitli laboratuvar ve düşünce kuruluşlarında "salgın tatbikatları" yapılan ABD, salgının gerçeğine hazırlıksız yakalanacak; her gün binlerce insanı Covid-19'a kurban gidecek, yeni işsizlerin sayısı 20 milyonu aşacak...
Hatta denseydi ki...
K. Kolomb'un başı kesilen heykeli yıkılıp sokaklarda sürüklenecek...
İnanır mıydınız?
Asla inanmazdınız ve iddia edenleri "sersem komplo teorisyenleri"
veya aklını Hollywood senaryolarıyla bozmuş birileri olarak sınıflandırırdınız.
Ama hepsi oldu, hem de bir çırpıda...
***
On beş yıl önce denseydi ki...
Doğu Akdeniz meğer dev bir petrol ve doğal gaz yatağıymış...
Sadece doğal gaz
rezervi 3.7 trilyon metreküpü buluyormuş...
Gün gelecek, bu yataklar üzerindeki haklar ciddi biçimde devletleri karşı karşıya getirecek...
İnanır mıydınız?
Gün gelecek, bütün dünya donanmaları bölgeye gelecek; mesela Doğu Akdeniz
'de Çin
ve Rus donanmaları birlikte tatbikat yapacak denseydi...
Güler geçerdiniz, değil mi?
Ama oldu.
Daha başındayız üstelik, çok daha fazlası olacak.
***
Daha böyle yazıp örnek verilecek çok şey var.
Ama anlatmak istediğim şu...
Bu dönemin "aykırılık
"larını bir bütün olarak kavramak kolay değil.
Komplo teorilerinden de korkmamak gerek.
Bazı komplo teorileri uyuşturucu gibi, doğru.
Fakat bazıları da gerçekten zihin açıcı...
Üstelik olayların bizatihi kendileri "komplo
"ya dönüşüyor.
Uzaktan bakıp söylenenlere burun kıvıran fakat olup bitenler konusunda en ufak fikri bulunmayan akademisyen kabızlığına
hiç aldırmamalı!..