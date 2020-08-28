Son birkaç gündür yine içeriye odaklandık...

Oysa artık içeride olan hiçbir şeyi dünyaya bakmadan anlayamayız.

Olay şu...

Büyük bir kavga var.

Ortalık yanıyor.

Biz bu kavganın içinde az darbe alıp hak edene epeyce çakmayı hedefleyerek ilerliyoruz.

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Önce şunu bilelim...Hem bekleniyor, hem de bütün ihtimallere göre hazırlık yapılıyor.Hani eskiden yorumcular "ABD büyük devlettir, kim başkan olursa olsun, sistem kendi bildiği gibi ilerler" derlerdi ya...Geçti o çağ...Ya da bir ihtimal daha var!O da devasa bir kaos mu, dersiniz?

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Komplo olarak değil, yalın tablo olarak söylüyorum.Dünya ekonomisi ve finans sisteminin kökten değişmekte olduğunu görecek mecalimiz yok.Oysa çok kritik gelişmeler oluyor.ile devletler tarafından "mali yardım"a bağlanmış büyük kitlelerden oluşan bir sistem empoze ediliyor ve buna karşı direnç noktaları pandemi gerekçesiyle sürekli zayıflatılıyor.yüz bin testtebin vaka (hasta değil, vaka) gösterilip," deniliyor.O da olmazsa, "ikinci dalga gelecek" deniyor.Tamam, korkalım!Lakin sadece bundan mı?, anlayacağınız!

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