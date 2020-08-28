Son birkaç gündür yine içeriye odaklandık...
Oysa artık içeride olan hiçbir şeyi dünyaya bakmadan anlayamayız.
Olay şu...
Büyük bir kavga var.
Ortalık yanıyor.
Biz bu kavganın içinde az darbe alıp hak edene epeyce çakmayı hedefleyerek ilerliyoruz.
***
Önce şunu bilelim...
Dünyanın bütün saatleri ABD seçimlerine ayarlı.
Hem bekleniyor, hem de bütün ihtimallere göre hazırlık yapılıyor.
Hani eskiden yorumcular "ABD büyük devlettir, kim başkan olursa olsun, sistem kendi bildiği gibi ilerler" derlerdi ya...
Geçti o çağ...
Sonuç çok şeyi değiştirecek.
Ya da bir ihtimal daha var!
O da devasa bir kaos mu, dersiniz?
***
Komplo olarak değil, yalın tablo olarak söylüyorum.
Kitlelerin pandemi örtüsünü kaldırıp altında dönen dolaplara bakacak hali kalmadı.
Dünya ekonomisi ve finans sisteminin kökten değişmekte olduğunu görecek mecalimiz yok.
Oysa çok kritik gelişmeler oluyor.
Global oligarşi
ile devletler tarafından "mali yardım"a bağlanmış büyük kitlelerden oluşan bir sistem empoze ediliyor ve buna karşı direnç noktaları pandemi gerekçesiyle sürekli zayıflatılıyor.
Orta sınıfların küresel ölçekte çökertildiğini görüp korkması gereken insanlara
yüz bin testte
bin vaka (hasta değil, vaka) gösterilip,
"bundan kork!
" deniliyor.
O da olmazsa, "ikinci dalga gelecek" deniyor.
Tamam, korkalım!
Lakin sadece bundan mı?
İpin ucu kaçtı
, anlayacağınız!
***
Alalım Almanya
'yı...
Bizim medyanın koca koca adamları ve bazen de dışişleri bürokrasimiz Almanya'yı Merkel'den ibaret sanıyorlar ve her seferinde hayal kırıklığına uğruyorlar.
Yıllardır böyle.
Almanya'nın Türkiye
'yi nasıl kontrol altında tutmaya çalıştığını ve bu yüzyılın şekillenmesindeki Alman planlarında Türkiye üzerindeki hakimiyet hedefini
bilmeyen geleceği çözemez.
Çok geniş bir konu...
Uzun uzun yazarım ilerde.
Ama en güncel tarafını not düşeyim.
Biden'ın açıklamaları bizim "iç siyaset ve muhalefet" diye baktığımız şeylerin nasıl dışarıdan kurgulandığını çırılçıplak ortaya koydu, değil mi?
"Üst akıl"
terimiyle dalga geçenler dillerini yuttular.
Ama bir de Alman devletinden bir ağızın Biden gibi açık açık konuştuğunu
düşünün...
Başta FETÖ
olmak üzere, HDP
üzerine, medya üzerine nasıl zihnimiz aydınlanıverirdi.
Yalan mı?