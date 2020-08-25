Onlara "şizo" deyip durmanın hiçbir yararı yok!
Bırakın, ihtiyacı olduğunda yine İnce kullansın.
"Kafayı yemiş" falan değiller ama böyle sürekli onlarla uğraşırsak, bize kafayı yedireceklerini sanıyorlar, orası net!
***
Doğalgaz
keşfi açıklandığından beri iyice gaza geldiler.
Ecnebilikleri tavan yaptı.
Git gide...
Alçaklaşıyorlar...
Paçozlaşıyorlar...
Fakat umurlarında mı? Hayır.
Sosyal medyada onlara bakıp "dingiller
" diyorsunuz da, etkileniyorlar mı?
Neden hiç etkilenmiyorlar, orası önemli asıl...
Millet yokmuş, Türkiye yokmuş,
sadece kendi sosyal çevreleri
varmış gibi yaşamaya şartlandırılmış
bir zihin onlarınki...
Öyle eğitilip yetiştiriliyorlar.
Anadolu mayasıyla şekillenmiş temiz kalplere
onların kararmış yüzlerini
gösterebilmek zor.
***
Geçen gün bu tayfadan biriyle ayaküstü laflıyorum...
Dedim ki...
"Doğalgaz keşfine sevinememek, hatta küçümsemek nasıl bir vatan düşmanlığıdır?
"
Tepkisini bekliyorum...
Gayet sakin biçimde "Bakalım, çıkartabilecek miyiz gazı? Rusya
'yla da aramızda bir arıza çıkmaz umarım" demez mi!
Altını çize çize seslendirdiğim "vatan düşmanlığı"
kelimelerini ise işitmedi bile...
***
Onların vatanı...
Hayat tarzları...
Eğlenip güldükleri çevreleri...
Ve medarı maişet motorlarından ibaret.
Dikkatle bakarsanız, göreceksiniz...
Aynı gemide değiliz.
Türkiye başka bir gemi.
O yüzden sanki ikna edecekmiş gibi boşuna nefes tüketmeyin dostlar!
***
Bu tayfa...
Bu sosyal kesim...
Bu politik mevzi...
Kendi gemisini yüzdüren ve kurtaran kaptanların
(aşkla
bağlı oldukları) Batı'daki kolonyal efendileri
olduğunu iyi biliyor
ve efendilerinin hiddetinden
çok korkuyor.
Olay budur.
Meclis kürsüsünden "Akdeniz'de ne işimiz var, geri çağırın sondaj gemilerini!"
diye bağıran vekil gördü gözlerimiz, daha ne
olsun!
***
Asıl üzücü olan ne, biliyor musunuz?
Muhafazakar çevrelerden gençlerin son yıllarda bir tür "hızlı kurslar
"dan (crash course) geçirilerek ruhen "buralı
" olmaktan çıkarıldığını ve yavaş yavaş sözünü ettiğim kesime katıldıklarını fark edemiyoruz.
Hemen popüler kültürü suçlama kolaycılığını
seçmeyelim...
Mesele iktisatta, mesele insan ilişkilerinde, mesele gündelik hayatta...
Çünkü vatan duygusunun yeşerip derinleştiği
yer asıl oraları...