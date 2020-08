"Merkür'ün güneşin kalbinde olması demek, evrenle iletişim bağınızın eksiksiz ve direkt bir şekilde gerçekleşmesi demektir. Evrenin kapılarını her zaman bu kadar açık bulamazsınız, bu şansı iyi değerlendirin."

Dün sabah astrologlar böyle diyorlardı.

Hani salgın dünyayı yere serdiğinden beri insanların endişe ve merak duygularını gıdıklayarak ünlerini iyice parlatan astrologlar...

Meraklısı için belirteyim: Olay oldu bitti.

Artık ne demekse, Merkür gezegeni ile Güneş aynı burcun içinde yer aldı.

Ve astrologlara göre, "kapı" dün gece saat 22.30 sularında kapandı.

***

Haydaaa, diyorsunuz içinizden şimdi...Bir astroloji konusu eksikti!Hayır!Astrolojiye değil, yaklaşık 20 yıldır zihinlerimize çekilen bir ""a değinmek istiyorum.Bilmem, geleneksel astroloji söyleminin nasıl nitelik değiştirdiğinin farkında mısınız?Yazımın başına aldığım ve dün bir gazetede çıkan cümleler her şeyi anlatıyor aslında.

***

Söylem böyle yürüyor.Oysa bütün eleştirilecek yönlerine rağmen ezoterik astroloji/geleneksel astroloji daima "zamanların hikmetinden külli zamanın ve göklerin hikmeti"ne uzanıp "" noktasına odaklanırken...Yeni astrolojinin dünyası ne idüğü belirsiz ""den ibaret.Ve bu evren, ne bilimin evreni ne de geleneğin ""ne benziyor.

***

İki binlerin başında "" diye bir kitap pek moda olmuştu,hatırlarsınız...O zaman şöyle yazmıştım: "İnsanlığın binlerce yıllıkçalışıyor buyaklaşım. İstersen, olur deniyor. Kimolduracak diye sorduğunuzda, 'evreninçekim yasası" deniyor."Kitabın modası geçti.Fakat astrologlar aynı "" tasavvurunu giderekarasına soktular bile.Gayet inançlı insanların konuşurken bazen Allah'a şükretmek yerine "dediğine şahit oluyorum.Dalga geçiyormuş gibiler ama ağza takılanın sonra zihni esir aldığını bilmiyorlar mı ne!Son zamanlarda sürekli "" diyorsam, sadece gündelik politik alanını değil, medyatik dili de kastediyorum.

***

Gelelim, sadece belli bir zamanda açılan ""na...Gülüyorum ve diyorum ki...Alın sizin olsun!Bizim her an yanımızda olan, her an "" Allah'ımız var!