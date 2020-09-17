Ne dersiniz?

Küreselci elitler hepsi ayrı havadan çalan aşı çalışmalarına bakıp "tüh, yeni bir dünya krizi için çok verimli bir krizi elimizden kaçırmak üzereyiz" diye söyleniyorlar mıdır?

Bir çizgi roman veya ucuz Hollywood maceraları için çekici bir sahne elbette...

Fakat gerçek hayat öyle yürümüyor.

"Plandemi"nin sahipleri (pandemi demedim, tahfir etmeyin!) planlarının kolayca bozulmasına izin verirler mi?

Aşı üzerine başlayan yeni tartışmalara dikkatle bakın, ne demek istediğimi anlarsınız.

Aşılanmak, kitleler için yavaş yavaş bir "ferahlama"dan çok giderek kalıcı bir düzen aparatına dönüşürse, şaşırmayalım.

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Daha mart ayında altını çizmiştim...Bu iş uzarsa, sonundahapı yutar...Devletler (iyi ihtimalle)veya (kötü ihtimalle)bürünmeye zorlanır...Küresel ekonomi tam anlamıyla oligarşik bir yapıya kavuşur...Özellikle Batı ülkelerinden gelen ağustos ayı verileri bu tahminleri doğruluyor.İki merkez yeniden kritik bir önem kazandı.Gelişmelere göz atıp "" gülümsemesiyle elleriniovuşturarak bekliyorlar.

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Diyeceksiniz ki...İyi de bu konuları hiç açmamak mümkün mü?Pandemi üzerinden yeni bir dünya düzeni hesaplarını hiç konuşmamakolmaz mı?Tatildeyken, iki ay boyunca herkesi oturduğu yerden korkutan ama şimdi şehre ve işe dönünce "korkuya teslim olmayıp iş hayatını canlandıracak yollar aramalıyız" türünden mesajlar atan arkadaşlar gibi mi olsaydık?

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bekleyenler de var, malum.Egemenliklerini kaybetmemek için direneneninde sonunda karakolda biter diyenler var.Eh, bakınca görülmüyor mu?Zaten ekonomisi ve siyasi iradesiyle bütün dünya bir tür "büyük savaş" ortamında yaşıyor...Heleiçin bu konu hayati önemde.Ne gariptir ki, salgınla baş etmekte zorlanan bazı Batı ülkeleri şu an uzun bir savaşa karşı hazır olma planlarına daha çok ağırlık verdiler.Daha sürecin başındayız., sonra yine konuşuruz.