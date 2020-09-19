Pandemi tat duygumuzu, beğenilerimizi, gündelik hayat tercihlerimizi ağır ağır ama derinden değiştiriyor. Mesela şu "çay mı, kahve mi?" meselesinde tam da tahmin ettiğim gibi kahve ağırlık kazanmaya başladı. Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemde online alışverişte en çok arama yapılan ürünlerde maske birinci, kolonya ikinci. Peki üçüncü ürünün kahve olduğunu biliyor muydunuz?

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Beyaz yakalılar için evler hala ofis. Dolayısıyla'un topladığı veriler bir fikir verebilir... Pandemi sonrasındaki kahve merakı ve talebine ilişkin aramalarartmış. En fazla kahve satın alanlarve çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Geçmişte ne çok vurgulamıştım;

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Önümde bekleyen altı müşteri var. Hepsiyerlerde kendilerine çizilmiş yuvarlaklardabekliyor. Fakat yaşları 19 civarındaki ikigenç sabırsız. Zor tutturuyorlar o disipliniki, normal! Kasiyer herkese "diye soruyor. Banasıra gelinceye kadar tek bir kişi bile "yok"demedi! Belli ki, yeni düzen için "Ben de temassız olan son kartımıtemaslısıyla değiştirmiştim. Güldümiçimden, başımıza gelenlere ve geleceklereburuk biçimde güldüm. Dijitalleşmeninbaskın karakteriyle salgın korkusu çakışıncanasıl "" oluveriyoruz!

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Neden Dünya Sağlık Örgütü'ne yakın uzmanlar iki de bir çıkıpsöylüyorlar. Garip gelmiyor mu? Neden hep öyle değildi de şimdi iş birdenbire değişti? Yoksa zaten hep salgınlar vardı da öyle muamele edilmiyor muydu? Neden sanki bir "açılmış da,davranıyor uzmanlar? Tabii bu türden iddiaları çok şüpheli bulan Nobelli falan bilim insanları da var, sayıları da az değil ama sosyal medya şirketlerinin merkezi sansürü nedeniyle söylediklerini öğrenemiyorsunuz.

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