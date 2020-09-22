Haklısınız...
Aklınızdan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'un açıklaması üzerine insanların marketlere koşturması geçiyor...
Sanki en başa dönülmüş gibi...
Hancock "gerekirse karantina tedbirleri alabiliriz" demişti ya...
Raflardaki unlar, makarnalar, tuvalet kağıtları yine yağmalandı.
***
Haklısınız...
Sürekli "acaba bizde de tedbirler yeniden sıkılaştırılır mı?
" diye düşünüyorsunuz.
Her gün toplumu hipnotize eden salgın rakamlarının açıklanması sürüyor; böylece tedbirlerde daha dikkatli, daha titiz oluyoruz ama bir yandan da zihnimiz bulanıyor, ufkumuz daralıyor.
Bu halde hem genel olarak hayatı, hem de "iş hayatı"
nı canlandırmak zor.
İstihdam üretebilecek işyerleri sürekli bunu erteliyor.
Yakındaki esnafa gidip ona nefes aldıracak olanlar
evden "online"
alışveriş yapıyor.
***
Ve elbette haklısınız...
Çin'den gelen görüntülere bakıp haberleri okuyunca bir tuhaf oluyorsunuz.
Nasıl olunmaz!
Normal zamanlarda bile dışarı çıkınca maske kullanmayı tercih eden Çinliler şimdi maskeyi bile atmışlar!
6 ay önce sokaklarda "birdenbire yere düşüp ölen
" Çinliler gitmiş,
yerini caddelerde, pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde koklaşan
insanlar almış.
Şangay'daki akademisyen dostumuz Nurettin Akçay da geçen gün "Garip şey" diye anlatıyordu; "Korku duygusu birden kayboldu!"
***
Aylardır dünyanın öteki bölgelerinin de eninde sonunda Çin gibi ferahlayacağı
umuduyla yaşanıyor.
Yoksa tıpkı salgının başında ortalığı birbirine katan ve "Avrupa'da bir buçuk milyon ölecek" gibi şeyler söyleyip devletlerin gözünü korkutan uzmanlarınki gibi bir hesap hatası mı bu beklenti?
Hem şu da var...
Çin'i düşünürken neden Çin Komünist Partisi
yokmuş, ülke son
derece ağır bir sıkı düzen içinde yönetilmiyormuş
gibi yaklaşıyoruz?
***
Benim aklıma da hep ÇKP'nin Ekim 2017'deki 19. Ulusal Kongresi'nde Xi Jinping'in yaptığı konuşma
geliyor...
Üç buçuk saat süren konuşmasında sürekli "Çin rüyası
" deyip durmuştu Jinping.
Tabii "Amerikan rüyası" deyimine alışmıştık ama "Çin Rüyası" kavramı bize bir şey hitap etmediği için pek üzerinde durmadık.
Komünist yönetim altında global kapitalizm...
Rüya bundan mı ibaretti?
Ama şimdilerde insanın aklına neler neler düşüyor...