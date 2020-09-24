"Akıllı telefonlar"la başladık.

Çok uyanık bir sızma harekatıydı.

Sersemliğimizi yüzümüze vurduğunu hiç anlamadık.

Tamamlayıcı, geliştirici, özgürleştirici tecrübelere kapı açıyordu hesa.. pta.

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Şimdi akıllı telefonlarımız sayesinde gönüllü gözaltı yaşadığımızı,bu aletler sayesinde zirve yapabildiğini aklımıza bile getirmek istemiyoruz.Zaten aklımız mı kaldı ki?Teslim olduk gitti.Telefonumuza heyecanla indirdiğimiz her yeni "" özgürlüğümüzü (var mı zaten öyle bir şey?) biraz daha törpülüyor ve bir yandan da zihinsel becerilerimizi daraltıyor.

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Yok! Yok!Hemen pek büyük politik meseleler aklınıza gelmesin!uzanmaya dahi gerek yok.Basit ve gündelik bir olgudan söz ediyorum.Mesela daha önceden bilmediğim bir adresi nasıl buluyormuşum, aklım ermiyor. Oysa şehrin labirent gibi semtlerinde aradığım her yeri elimle koymuş gibi bulurdum. Şimdi navigasyon açmadan şuradan şuraya gidemiyorum.Şimdi kim "akıllı" (smart) dedikleri teknolojinin bizi de akıllı yaptığını iddia edebilir?

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Üstüne üstlük, artık "" kavramı bile nitelik değiştirdi.Gönüllü olarak kayıt yaptırıyor, fişlenmemizi istiyoruz.Gönüllü olarak "." Devlete, kurumlara, şirketlere ve şahıslara mahremiyetimizi açtık ve ne yaptığımızın farkında mıyız, emin değilim.O "" bizi çoktan çekip yuttu bile.Şimdi "" diyenler haklıçıkacaksa, iş iyice katmerlenecekdemektir.

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"Akıllı telefonlar", "akıllı evler", "Akıllı ofisler", "akıllı nesneler" falan deyip dosyayı çaresizlik ve teslimiyet içinde kapatalım mı?Bakınız, dünaçıklama yaptı:Küreselcilerin "gelecek büyükşehir yönetimlerinin üzerine kurulacak"dedikleri bir dönemde böyle birçıkış...Üzerinde durmadan geçelim mi?Neymiş? ABD, "" altyapısı için İBB'ye beş milyon dolarlık hibede bulunmuş.Diyecekler ki, "canım bütün bunlar trafik kontrolü ve geliştirilmesi için..." Tabii tabii!Hibeyi kendi şirketleriyle çalışma şartıyla veren ve bütün İstanbul'u gözetim altına alacak olan