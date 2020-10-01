Tren, hızlı tren artık...

Bir ayda olacaklar bir günde, bir yılda olacaklar bir, iki ayda olup bitiveriyor.

Ve zihinlerde şu soru var: Bu tren nereye gidiyor? Önümüzdeki istasyon hangisi?

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Önce kaba hatlarıyla iki konunun altını mutlaka çizmek gerekiyor...ABD ekonomisi pandemiden çok ama çok ağır bir yara aldı.Üçüncü ve dördüncü çeyrek rakamları üzerinde yapılacak oynamalar devletin üzerindeki akıl almaz teşvik yükünü, art arda kapanan iş yerleri gerçeğini ve işsizlik yarasını kapatamayacak.Üstelik dünyadaki dolar egemenliği derinden sarsılıyor.Anlayacağınız,tamamlanmak üzere...Dua edelim ki, çöküşü durdurma çabası dünyayıatmasın!Yoksa kıvılcım şimdiden çakıldı mı?

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ABD'nindağıldı.Şimdi seçim sürecine girildiği için medya sahnesine çıkartılan tartışmalar bizi aldatmamalı...Trump'ın daha birkaç hafta önce dev ilaç endüstrisiyle kavga eden ve bu yüzden "" diyen bir devlet başkanı olduğunu unutmamalıyız.Bazı analistlere göreesas etkili yönetim organı ise Pentagon Şimdi bu durumda seçimin hemen öncesi ve sonrasının iktidar blokundaki muğlaklığı daha da artıracağını söylemek yanlış olur mu?Olmaz.

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ABD, bir yandan ""yla boğuşuyor, bir yandan daçalışıyor.Yeryüzünün bütün coğrafyalarında durum bu...Hatta şunu söylemek mümkün...Sistem sanki petrol fiyatlarının üç paralık olmasının yaşattığı depresyonun üzerine bir de pandemi belasını yaşamak zorunda kalan'ya "sen kutup olamazsın, otur oturduğun yerde, büyük devlet olmakla yetin!" diyor.Belli ki, bu süreç ABD ile Çin (ve arkasındaki "yeni para") arasında geçecek...

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Aynı "" içinde hem ekonomilerin,hem devletlerin(hatta coğrafyaların), hemde insanların değişmeyezorlanması...Çok sert bir tablo.Şakası yok!Tren ilk olarak "istasyonuna gelipdurursa, şaşırmamalı.