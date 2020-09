Defalarca yazdım...

Gülüp eğlenmeyin...

Bu bir "uyutma oyunu" diye...

Daha kaç kez yazıp çizeceğim bilemiyorum...

Kılıçdaroğlu'nun sürçmeleriyle, çarklarıyla, tuhaflıklarına bakıp eğlenmek, onu on yıl önce CHP'nin başına getirip bugün de yönlendiren odakların oyununa gelmektir.

Geçen gün Melih (Altınok) de soruyordu: "Ne dersiniz? Biz Kemal Bey'in skeçlerine Levent Kırca karakterlerini izler gibi gülerken o da bizimle, seçmenleriyle kafa buluyor olabilir mi?"

Tamam! Pandeminin başlangıcından bu yana Kemal Bey 'in tuhaflıkları iyice arttı, doğru!Ama onlara bakarken, "sözündeki kritik mesajıkaçırıyoruz mesela...Kahvehaneler hakkında söylediklerine gülerken, "diye sormayı unutuyoruz.

Bir de "şükürler olsun ki, muhalefetin başında böyle bir adam var, ha ha hi hi" takımı var.Yahu arkadaşlar...Gülünecek bir şey yok, çünkü adam on yıldır CHP'nin başında ve her kurultayda güçlü rakiplerini tasfiye ediyor.Gülünecek bir şey yok, çünkü adam koskoca CHP'yi tereyağından kıl çeker gibi, bir yandan, bir yandan da "" bahçesine çeviriyor.Partideki ulusalcıları birer birer tasfiye ederken bütün kirlerin halının altına süpürme görevini de onlara vermesi dikkatinizi hiç çekmedi mi? Sadece buna bakmak bile insanın değil gülmek, çenesini kitlemeye yeter!" tercihiniz ülkenizinhayrı içinse,birdüşünün derim...Kılıçdaroğlu yönetiminin mesela İstanbul 'un başına açtığı "derdi" bir tartın, tartışın!..

2018 yılında bu köşede şöyle yazmışım..."ABD'nin Kuzey Suriye 'de yapıp ettikleri, Mısır ve Yunanistan arasındaki tehlikeli flört, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz meselesi ve Türkiye'nin çıkarları falanolmuyor."Artık şunu biliyoruz:Önemli olan burası.Yoksa ne olacak, Kılıçdaroğlu'nu göreve getirenler misyonu tamamlandığında bir bahane bulup görevden alırlar da...Lakin geniş bir sosyolojideki "" hali iyice pekişti.