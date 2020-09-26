İstanbul'da deprem olmuş... TV'ler hemen uzmanları (!) yayına bağlıyor. Biri tam olarak şöyle diyor: "Bu depremi bilmiyorum ama büyük İstanbul depreminin yaklaştığını biliyorum." Ne şimdi bu? Bir başkası derhal "dokuz il için alarm" veriyor. Diğeri üç ilde yedi büyüklüğünde deprem beklediğini açıklıyor. Düşünün, yaşanan deprem 4.2'lik. Ama beş dakika geçmeden medyada başlayan patırtının büyüklüğü dehşet! Bunlar ne biçim uzman, bu insanlar ne dediklerini biliyorlar mı falan diye sormayacağım. Nasılsa, herkes bu korku iklimine teslim olmuş... Durup düşünmek yok, akıl yok, korku var.

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Bir iki sakin kafalı jeolog, sismolog var tabii... Onlar "" diyorlar. Ülke deprem ülkesi çünkü, her yan aktif faylarla dolu ve sürekli deprem oluyor. Ama bu uzmanların medyada esamisi okunmuyor. Söyledikleri heyecan ve korku uyandırmıyor çünkü...

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Büyük depremler olmaz mı? Olur. Olacak. Fakat korku ikliminin bu depremlere karşı bize bir faydası olmayacak.

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Geçen gün eski "Pazar notları"mdan birini hatırladım: "

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Bir dostum da'in "" kitabını hatırlattı. Schmid'in kitaplarının isimleri yanıltıcıdır, oysa kendisi sıkı bir düşünürdür. Şu son dönemde alıp başını giden "benlik kültü" ile dalgasını geçer Schmid: "Sonra da noktayı koyar: "Kendini abartma! Bu acı verici bir çıkmazdır."

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Hadi biraz konuyu değiştirelim... Tatlardan, manzaralardan söz edelim mi?Tamam! Üsküdar'da gün batımı zirve yapar. Ama ben güneş çekilirken Boğaz'ın sularının durulup buğulu bir aynayı andırmasını da seviyorum.

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Kuzguncuk'ta'nin ( Roma usulü ince hamur ) kabaklı pizzasına bayılıyorum. Ama şu sıralarda pofuduk Napoli pizzası da canım çekiyor ki, onu da yakında mahallemizin kafesi'da atıştırma imkanımız olacak... Pide mi? Tirebolu pidesi tabii ki. Adres