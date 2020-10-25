Tanıştığımıza sevindim... Belki tanıdığımda üzüleceğim.

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İyi bir insan mı olmak istiyorsun? Tamam! O halde kendini "" için çabalamaktan vazgeç.

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Farkındasınız değil mi? Zannetmektenbir türlü geçemiyoruz.

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Bilmiyor, bilemiyor fakat sürekli malumat biriktiriyor. Odaklanamıyor ama sürekli göz gezdiriyor. Düşünmüyor ama sürekli YouTube videosu çekiyor. Sonu ne olacak acaba? Olumsuz düşünmeyelim. Belki çok gözde bir üniversitemizde parlak bir "olacak.

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İkisi de aynı kökten; "" karşısındaki körlüğümüzdenfilizleniyor. Bu gerçeği salgıngünlerinde daha iyi anladım.

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" diyor. Şimdi ona nasıl anlatmalı ki, bunlarhayatın kof gevezelikleri... Binlerce yıl boyunca insanlar Tanrı'ya inandıkları için umutluydular. İkisi arasındaki farkı gel de günümüz insanına anlat! O yüzden de gençler hayallerini "umut" sanıyor, hayal kırıklığı yaşayınca da umutsuzluğa düşüyorlar.

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Vay canına! 2013 yılının yaz aylarında şu notu düşmüşüm: "" Durum değişti mi? Hayır, pekişti.

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Çoktandır insanları da eşyalar gibi sınıflandırmamız isteniyordu: Hikayesi olan arkadaşlıklar, birikmiş anılar, ilginç karşılaşmalar... Neyse ki, salgın sonrası bu şapşallıklar sekteye uğradı. Ama sırada yenisi var: Şimdi herkes aynada kendine bakıp "" arıyor.

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Internet kitapçılarında "raflar" tıka basa dolu. İnsan hangi birini sepetine atıp satın alacağını şaşırıyor. Okunması gereken ne çok kitap var... Lakin hakiki okur sürekli kitap peşinde koşan okur mudur? Sanmam! Ona belki "okuma fetişisti" denebilir ya da yeni doz ihtiyacından kıvranan kitap bağımlısı olduğu söylenebilir.

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Her zaman değil.Çünkü yayın dünyasının trendleri, reklamlar,imza günleri, indirimler falaniyidir, hoştur da,