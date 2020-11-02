Acaba bilimi kendilerine "bilim insanı" rozeti taşıyan bazı tiplerin elinden kurtarabilir miyiz?

Çünkü durum gitgide vahim bir hal almaya başladı.

Tamam!

Elbette bir gazete köşesinin boyutları ve karakterinin kaldıramayacağı kadar derin bir konu bu.

Fakat en azından güncel tabloyu sabitleştirelim...

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Deprem olmuş...İhtiyaç var; herkes pür dikkat ekranlardaki uzmanları izliyor.Malum profesör de kendine bir kanal seçmiş konuşuyor: "Depremde ölü sayısı az. Niye? Çünkü İzmirliler evde oturmaz, dışarı çıkmayı, gezmeyi sever, yazlığına gider. Zeki, aydınlık, Atatürkçüdür."Belli!ama söylediğinin "" bir yanı var mı?Ne gezer!Ama "ne söylesen gider" kafasındalar...Araya mesela "" sözlerini sıkıştırdın mı, al sanabilimin ta kendisi!

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Cumartesi akşamı bütün kanalları zapladım; "bilim insanları"nın söylediklerine şöyle bir baktım.Keşke sadece depreme karşı önlemler konusundaki uyarılarını tekrarlayıp dursalar diye düşündüm.Onun bir faydası var.Elbet kulak vereni çıkar.Gerçi yoksullardan yanaymış gibi yapanı var ya, her deprem uyarısından sonra "" der, ayrı... Seferihisar 'daki ""yi bilimsel (!) olarak açıklamaya kalkan birini on dakika dinledim,(Okunuşu tsunami değil sunami!)Bütün öğrendiğimiz, uzmanın durmadan tekrarladığı şu söz oldu: "Eh, onu zaten anlamayan yok!Oysa gerçek bilim insanı hiç uzatmadan "" deyip susabilmeli.

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Zaten pandemiyle birlikte ilginç bir tablonun içindeyiz, malum.Aylardırizliyoruz. Marttan bu yana birsöyledikleri diğerini tutmadı.Şimdi deprem oldu; uzunca bir süre de jeologları, jeofizikçileri, sismologları dinleyeceğiz.Sonra şüpheniz olmasın, yenidençıkacak sahneye...Biliyorum...Pandemi sonrasındaki çaresizlik "" fikrini kitlelerde iyice pekiştirdi.Bu durumu fark eden bilim insanları da coştukça coştular.Keşke heyecanlarına değil de,bağlı kalsalar...