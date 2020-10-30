Sıra gerçek maskelere gelince...

Yalanlarla örülmüş maskeler (kimlikler) düşer.

"Çaresiz insan" sahneye çıkınca...

Uyduruk "evrensel insan" sahneden iner.

Uygarlığın cilası akmaya başlayınca...

Kimmiş asıl barbar, anlaşılır.

Bir bakarsınız ki, bazı toplumlar meğer türlü çeşitli düşmanlıklarla semirmişler, bazı ülkelerin sermayesi baştan aşağı çamurmuş...

Fransa, çabuk patladı.

Sırada bütün Avrupa var.

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Sömürgecilikleri ayrı...Barbarlıklarını ekonomik güç iradesiyle, kültürle, hukukla, demokrasi idealizasyonuyla, popüler kültür patırtısıyla örttüler.Kıvranıp duran vicdanlarını ve suçluluk duygularını da sanatlarına meze yaptılar.Oldu mu?Oldu.kadar idareederdi.Etti de...

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Sınırları gevşetmek, ulusları törpülemek, birlik bilinci, "kozmopolitan Avrupa" düşüncesi ve kıta kimliği...Bütün bunlar bir yüzyıla sığıştırılmış olağanüstü barbarlığın geri dönüşünü önleme çabasının politik veçheleriydi. (Bkz. Beck&Grande/ Cosmopolitan Europe)Aralarındaki farkların derinliğine aldırmadılar.Birbirlerine aslında hiç ısınamadıklarını...İçlerine sinmiş "yabancı düşmanlığı"nı...Gelecek endişelerini...Görmezden gelmeye çalıştılar.Nasılsa, ekonomik çıkarlar her şeyin üzerindeydi.

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Fakat bir noktayı unuttular...İçlerindeki "ü bastırmışlardı ama dışarıdan gelecek virüse (savaşa) hiç hazırlıklı değildiler.Birbirlerinin maskelerini çalmakla kalsalardı, sorun yoktu.Çünkü yaralarını "unutmak" konusunda mahirdirler.Ancak esas sorun başkaydı.Sorun,sorunu...Sorun, pandeminin değiştireceği dünyada "" sorunu...Buna gecikmeden karar vermeleri gerekiyor.Anlayacağınız, ortada "bir muğlaklık var.

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Çok dikkatli olmak zorundayız.ABD, her krizde esasında Pasifik'i ister.Ama unutmayın,