Hadsize, haddi bildirilir...

Hatası açıklanmaz, tepesine vurulur...

Kibirli ve saldırgan bir dille konuşanın söylediklerine bakılmaz, karşılıklı konuşmaya çağrılmaz...

"Saçmalama, kes sesini, deli misin, nesin?" denir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bu açıdan Macron'a çok sıkı bir ders verdi.

Batı'nın İslam düşmanı siyasetçilerini diplomatik bir çizgide muhatap almak söylem ve eylemlerini "tartışmaya açık" hale getirmek demektir.

İstedikleri budur ve bunun sonu yoktur.

Kibirlerini artırmaktan başka işe yaramaz.

Avrupa'da yükselen ve daha da hızlı yükselecek İslam düşmanlığı karşısında Türkiye'nin kendine güvenen bir pozisyondan ve tartışmayı kapatarak konuşması yerden göğe doğrudur.

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Fakat bir dakika!Burada duralım...Deliliğe vurur gibi yaparlar...Rasyonel çizgiden sapmış, diplomasiyi unutmuş gibi görünürler dışarıdan bakanlara...Hiç aldanmamalı!Çünkü"nın temeli bu tür düşmanlıkların üzerine inşa edilmiştir.İkide bir ""dan söz ediyor olması kökenindeki yabancı düşmanlığını, ırkçılığı ve İslam'la kavgasını örtmez, örtemiyor.O yüzden de

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Geçen yılın mart ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'mıza bu köşeden "" diye seslenmem boşuna değildi.Batı'nın birbirinden farklı yerlerinde yığılmış İslamofobik kartoplarından söz etmiyoruz...Bu nefret politikasını(korku) olarak tanımlamaktaısrar etmek anlamsız.kavramı zımnen Müslümanlardan duyulan "" bir endişeye işaret etmektedir.Keşke öyle olsaydı!Ama değil...Tek tek bireylerde böyle bir şeyden söz etmek belki mümkün.Fakatirrasyonelmiş gibi yaklaşmaktehlikeli bir yanlıştır.

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Aslındabakınca gerçeği görüyoruz.Ne yaptıklarını bilmiyor olabilirler mi?