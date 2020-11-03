Virüs nasıl altüst ettiyse dünya düzenini...

ABD seçimi de öyle sarsacak.

Durumu yumuşatmaya, tahminleri muğlaklaştırmaya gerek yok.

Gerçek bu...

3 Kasım'ı bir sonuç gibi düşünmek saflık olur.

Tersine, hem dünya hem de ABD için bir başlangıç olacak?

Ama neyin başlangıcı?

Yalan yok! Şimdiden görünen tablo çok düşündürücü.

Havada tahminler, yorumlar ve ürküten iddialar uçuşuyor.

Ne olacağını ise ancak gün gün yaşayarak görüp öğreneceğiz.

***

Amerika'da görev yapan bazı Avrupalı gazetecileri takip ediyorum.Hafif dışarıdan bir Batılı göz bu tip durumlar için çok daha anlamlı işaretler taşıyor.Aralarında üç dört ay öncesine kadar seçim sonrasıvardı...Şimdi endişeden kıvranıyorlar.İçlerinden tanıdığım bir İtalyan dün sorduğum soruya karşılık şöyle yazdı mesaj kutuma: "Yani eski dönem kapanıyor, diyor; hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..."Sence Avrupa nasıl karşılayacak seçim sonuçlarını?" diye sordum...!" cevabınıverdi. New York şehrindeki bir tanıdığıma sordum, durum nedir diye...dedi.Bir bakıma, Obama haklı.Hani dedi ya; "

***

Bir seçim düşünün ki...Biden iki hafta evinden çıkmadı, hatta ortada görünmediği günler oldu.Yine "neye aday olduğunu" unuttuğu veya konuşma sorunları yaşadığı için mi?Bilemiyoruz.Bildiğimiz,Çünkü iyi hatip, ne dediğini biliyor ve çok dinç görünüyor.Ama otomobillerinin içindeki izleyicilere seslenilen mitingleri sadece salgın korkusuyla açıklayabilir miyiz?Bir kere, şu soru çok net...Belli ki, esas yatırım siyasal/ sosyal kaos üzerine...

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Bir seçim değil, basbayağı deprem bu...

Büyük ihtimalle depremin artçıları bugünü bile aratacak nitelikte yıkıcı etkiler üretecek...

İzleyelim...

Ve dünyanın selameti için dua edelim.

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AYNA



Karşısındakini bilmeyen, sadece kendini bilen bir kazanır, bir kaybeder; karşısındakini de kendini de bilmeyen her savaşta mutlaka tehlikeye düşer.

SUN Zİ (Savaş Sanatı)