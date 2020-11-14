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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Siz niye çay demlemiyorsunuz?
HAŞMET BABAOĞLU
14 Kasım 2020, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Cumartesi notları: Siz niye çay demlemiyorsunuz?

Aşının başarılı olduğu kanıtlanınca gidip çay demleyerek keyfini çıkartmışlar... Pek güzel! Tamam! Ama bunu sosyal medyada alkışlamalara doyamayan beyefendi, size söylüyorum: Siz böyle durumlarda neden çay demlemiyor da gidip iki kadeh parlatıyorsunuz?.. Neden siz de işe yakın bir apartman dairesinde oturmuyorsunuz da, işinizde biraz palazlanınca hemen uzak bir sitede bahçeli dublekse taşınıyor, vaktinizi trafikte geçiriyorsunuz?.. Hani günlerdir aşıyı bulan Prof. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi bu yaşam biçimleriyle göklere çıkartıyorsunuz ya, onun için söylüyorum... Hele böyle tweet'ler atan ünlü işadamları falan var ki, gülsem mi ne yapsam bilemiyorum. Bu şapşal kalıpları tekrar edip durarak kendi ikiyüzlü "yaşam biçimsizlikleri"ni ortaya koyduklarının farkında da değiller... Hadi, hadi gidin bir çay demleyin! Öyle Assam, Oolong çayları falan değil ama mesela Tirebolu çayı! Var mısınız?

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"Futbol kitleleri uyuşturur" dendiğinde kızdığım günleri geride bırakalı çok zaman oldu, biliyorsunuz. Çok şükür. Bu işe artık hizmet etmiyor olmaktan hoşnutum. Ama şu pandemi döneminde kimsenin bir şüphesi kalmamıştır ki, spor mpor değildir. Futbol uyuşturucudur, yatıştırıcıdır, "kandırıcı"dır, yalandan "her şey güzel oluyor"cudur... Bunun için tonla para yatırılıyor bu endüstriye... Baksanıza, bir yandan deniliyor ki, dünyanın her yerinde virüs futbolcuları kırıp geçiriyor. İyi de maçlar da devam ediyor! En son bizim özel milli maçta 45 dakika oynayan Vida'nın pozitif çıkması ayrı bir skandal...

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"Hastalık" deyince, aklıma İbn Arabi'nin hastalıklar tasnifi geldi: Fiil hastalıkları, hal hastalıkları, söz hastalıkları... Söz hastalıkları da neyin nesi mi? Mesela "durmadan sorgulayarak karşısındakini yalana zorlamak" veya "doğruları nefret uyandıracak biçimde dile getirmek." Off ki of! Tedavisi çok zor bu hastalıkların...

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Mızmızlığı hassasiyet, mum ışığını romantizm sanmak. Ne ısrarcı yanılgı! Meşaleyi yak, heyecanla çarpsın kalbin...

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Beyoğlu Belediye Başkanlığı şahane bir iş yaptı. Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'un dört bir yanına binlerce zeytin fidanı dikti. Bu arada binasının önüne de 'dan gelen iki zeytin ağacı yerleştirildi. Ömürleri uzun olsun inşallah!

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