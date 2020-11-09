Pazar günü iki fotoğrafa uzun uzun baktım...

İlk fotoğraf Almanya'nın Leipzig şehrinde çekilmişti.

Artık ev içlerinde bile aile üyelerinin bir araya gelmemesini isteyen Alman hükümetinin yeni kısıtlama kararlarını binlerce insan protesto ediyordu.

Ana akım medya sadece polisin müdahale görüntülerini aktarmayı tercih etti ama sosyal medyadan anlaşıldığı kadarıyla yirmi binden fazla protestocunun çoğunluğunu yaşlılar ve işsiz gençler oluşturuyordu.

Maskeleri vardı ama çenelerindeydi.

Hemen hepsinin yüzünde kırgın ve endişeli bir ifade vardı..

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Daha doğrusu, diğer fotoğraflar demek gerek.Çünkü ana akım medya kanallarıgörüntülerini dünyaya aktarmak için yarıştılar.Binlerce insan...Siyahlar, hispanikler ve lgbt kitlesi maskelerini hemen çenelerinin altına indirivermişlerdi.Hepsi pek sevinçliydi.Ta buralardan"insan nasıl bayram edeceğini şaşırıyor" diye yazdıysa, oralardakilerin halini siz düşünün artık.

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Sonra biraz sosyal medyayı karıştırayım dedim.Leipzig protestolarından düşen fotoğraflara gelen yorumları tahmin edebilirsiniz., ""," ve benzerleri...Tabii şu not mutlaka düşülüyordu: "Bu salaklığın cezasını bir hafta sonra hastalığa yakalandığınızda göreceksiniz."Dahası...Cumartesi günü New York sokaklarında bayrak sallarken fotosunu koyan bir Amerikalı'nın pazar günü Leipzig'deki kalabalığa "" yorumunu yaptığını dahi gördüm.Meydanları dolduran Biden taraftarlarının görüntüleri üzerine yapılan yorumlarda ise destek emojilerinden başka bir şey yoktu.Kimse "diye sormamıştı.

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Hayır!Herkes kendi yorumunu yapsın...Yalnız şunu belirtmeme izin verin; hemen bir yargıya varmak doğru olmayabilir.Düşünüp yorumlamak başka, yargılamak başka.Fakatgecikmeninde anlamı yok." dışındaki bilinen politik pozisyonlar giderek taca çıkıyor.Pandemi yeterince bölücü zaten.