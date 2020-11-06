Suyun derinine...

Köprülerin altından akan suların yatağına...

Mevsimlere direnen bitkilerin köklerine...

Hızla önünden geçip gittiğimiz ne varsa, ancak durup bakarsak görünen yüzlerine...

Yeniden bakma zamanı.

Bu görevi daha fazla geciktiremeyiz.

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Kim var orada, kimler var?Suyun derininde işleyen dinamik ne?Üzerlerine bindirilen onca yüke rağmen ayakta kalanneyin nesi?Bu soruların cevabından kaçınmak yerine geç kalmadan yüzleşmek zamanıdır.

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Kendi halinde kalmak için bütün popüler kültür ve medya rüzgârlarına göğüs geren sade insandan...Bilgiçlik taslamaktan asla vazgeçmeyen "okumuşlar"ın her türlü horlamasına rağmen ""ta ayak direyen ve hem yerleri hem de gökleri daha iyi "" sade insandan...Ekmeğini hâlâ ""tan çıkarmaya çalışan ve zorlansa bile sıkıntılarını bahane ederek kimliğini, milliyetini, inancını elden çıkarmaya asla yanaşmayan sade insandan söz ediyorum.

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Sayısal veya hukuki sonuçları ne olursa olsun...ABD seçimleri de bir kez daha ortaya çıkardı ki...Onu "sen bidon kafasın, şöylesin böylesin" diyerek korkutup bastırmak mümkün değil artık.Öyle havalı "utangaç seçmen" veya "suskun kitle" falan yaftaları vebu gerçek örtülemiyor.Trump'ın onca badireden sonra sandıkta ayağa kalkabilmesi bundan...Bazı eyaletlerde radikal demokrat Bernie Sanders'a yakınlığı bilinen şehir ve mahallelerden Trump'a geniş çaplı oy gelmesi de tam bu anlamda manidar.

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Fakat asıl derdim elbette ABD seçimi ve seçmeni değil.Asıl derdim dünya...Şurası çok net...Küreselci merkez,artık saklamıyor. (Ekmeğindencinsiyetine kadar ağır bir saldırı!)O halde kökleri sağlam tutmakzorundayız.Bize unutturulmaya çalışılan "sade insan"a yeniden dönüp bakmalı,üretmek için çabalamalıyız.Şimdilik bunun altını çizeyim.Sonra tekrar tekrar bu konuya döneceğiz.