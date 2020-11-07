Haberi ilk Instagram'da gördüm. Ortalık yıkılıyordu. Kitaplarını okumayanların bile artık adına aşina oldukları Brezilyalı yazar Paulo Coelho, İzmir depreminde zarar görenlere bağış yapacağını açıklarken İnşirah suresinin 5. ayetini paylaşmıştı: "Elbette, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır." Ne güzel!.. İlginç olan ise şuydu: Kuran'dan bir ayet paylaşsak kulağını kapatıp hemen oradan uzaklaşan tipler Coelho'nun bu tavrını alkışlarla karşılamıştı. Yok! Bir kez daha "bu nasıl bir ruh halidir?" diye sormayacağım. Biliyoruz, ezberledik çünkü... Ama keşke bu kişiler haberin etkisi gelip geçtikten sonra Kuran'ı açsalar; İnşirah suresini ve diğerlerini şöyle bir oturup okusalar. Keşke!
***
***Kapalı ortam... Yağmurdan, soğuktan korunduğun bir yer, uğradığın sevimli bir mekan, çalıştığın iş yeri, yuvan, vd. Hepsi "iyi"ye işaret değil mi? Hayır! Devir değişti. Korkulacaklar listesi uzuyor. Sıra kapalı ortamdan korkmaya, korkutulmaya geldi. Eh, yaz biterken Bill Gates ne demişti, hatırlayanınız var mı? "Sonbaharın gelmesiyle birlikte birden fazla kişinin kapalı ortamlarda bulunması hastalığın büyük kayıplara sebep olmasıyla sonuçlanacak."
***Sosyal medyada seyahat önerileriyle ünlenenler zor durumda. Eski fotoğraflar ve hatıralar yetmiyor. Sıcağı sıcağına tavsiyeler olmayınca ilgi soğumaya başlıyor. Sıra kılık kıyafet konusunda ilham veren hesaplara gelmeye başlarsa, şaşırmayalım.