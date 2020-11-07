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Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Korkulacaklar listesi uzuyor
HAŞMET BABAOĞLU
07 Kasım 2020, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Cumartesi notları: Korkulacaklar listesi uzuyor

Haberi ilk Instagram'da gördüm. Ortalık yıkılıyordu. Kitaplarını okumayanların bile artık adına aşina oldukları Brezilyalı yazar Paulo Coelho, İzmir depreminde zarar görenlere bağış yapacağını açıklarken İnşirah suresinin 5. ayetini paylaşmıştı: "Elbette, her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır." Ne güzel!.. İlginç olan ise şuydu: Kuran'dan bir ayet paylaşsak kulağını kapatıp hemen oradan uzaklaşan tipler Coelho'nun bu tavrını alkışlarla karşılamıştı. Yok! Bir kez daha "bu nasıl bir ruh halidir?" diye sormayacağım. Biliyoruz, ezberledik çünkü... Ama keşke bu kişiler haberin etkisi gelip geçtikten sonra Kuran'ı açsalar; İnşirah suresini ve diğerlerini şöyle bir oturup okusalar. Keşke!

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Bildim bileli, iş ortamında "Neden ortaya çıkan sonuca değil de çalışanın haline tavrına bakılır?" konusu çok tartışılır. Pandemi geldi ve bu tartışma da yere serildi. Çalışanın ofise geliş gidiş saatleriyle, kılık kıyafetiyle ve iş yapma biçimiyle ilgilenmek giderek "çağdışı" kalacak. İş yerlerini bir "disiplin kampı" gibi gören yönetim anlayışı iflas etmek üzere... Adam evinde eşofmanı ve tişörtüyle çalışıyor; saatler kaymış, zaten ikide bir mutfağa gidip kendine kahve yaparak ve aralarda bilgisayar oyunu oynayarak en iyi işi çıkarıyor... Hadi bakalım, bunu her şey gelip geçtikten sonra değiştir, değiştirebilirsen! "İnsan kaynakları" departmanlarının zihinsel bakımdan hiç hazırlanmadıkları gelişmeler bunlar... Pardon! "Her şey gelip geçtikten sonra" mı dedim? Artık imkansız bu! Ama her şey değiştikten sonra olacakları konuşmak zorundayız.

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Kapalı ortam... Yağmurdan, soğuktan korunduğun bir yer, uğradığın sevimli bir mekan, çalıştığın iş yeri, yuvan, vd. Hepsi "iyi"ye işaret değil mi? Hayır! Devir değişti. Korkulacaklar listesi uzuyor. Sıra kapalı ortamdan korkmaya, korkutulmaya geldi. Eh, yaz biterken Bill Gates ne demişti, hatırlayanınız var mı? "Sonbaharın gelmesiyle birlikte birden fazla kişinin kapalı ortamlarda bulunması hastalığın büyük kayıplara sebep olmasıyla sonuçlanacak."

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Sosyal medyada seyahat önerileriyle ünlenenler zor durumda. Eski fotoğraflar ve hatıralar yetmiyor. Sıcağı sıcağına tavsiyeler olmayınca ilgi soğumaya başlıyor. Sıra kılık kıyafet konusunda ilham veren hesaplara gelmeye başlarsa, şaşırmayalım.

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