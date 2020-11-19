Aylar sonra aziz bir dostun cenazesinde bir araya gelmiş dört arkadaşız...

Birbirimize anlatacak çok şeyimiz var...

Farkındayız...

Tam o sırada içimizdeki keder dalgalarına uyup susmak belki daha doğru...

Lakin ya bir daha hiç bir araya gelemezsek?

Geleceksek de kim bilir ne zaman ve kaç eksikle!

Birbirimize doğru başlarımızı uzatarak konuşmaya çalışıyoruz.

Maskeler her cümlemizi mırıldanmaya dönüştürüyor.

Boyunlarımız bükülüyor.

Kulak vermek için sırtımıza kambur bir şekil veriyoruz.

Genç bir polis geliyor, uyarıyor.

Sosyal mesafeye uyalım lütfen! O da cemaate bu uyarıyı yapmaktan sıkılmış belli ama çok da haklı.

Toparlanıyoruz hemen.

Kelimelerimiz sentetik dokumaya çarpıp sönüyor. Hele o mesafe var ya...

Sadece sosyal falan değil...

Bir tünel gibi artık; uzadıkça uzuyor, sonu gelmiyor.

***

Şimdi böyle bir hayat döngüsünün içinde köşemde bir şeylerden bahsedeceksem...Ne yapmalıyım?Niye olmasın!Hatta benim şu sayıklamalarımdan daha çok okunur.İyi de, bula nereye kadaridare edebiliriz ki?Ben bu satırları yazarken mesela...Çalan bütün telefonların öteki yanındavar.Bu kez borçların altından kalkamayız diyorlar. Konuşmalarından anlaşılıyor: Geçim endişeleri virüse yakalanma endişesini bir günde aşıverdi..Dolayısıyla...Ben deüzerine yazma konusunda affımı rica ediyorum.Geleceğe hazırlık, toplumsal dönüşüm ve insan üzerine düşünüp yazmaya mecburuz.Kaybedecek vaktimiz yok.

***

Aklıma daha nisan ve mayıs aylarında yazdıklarım geliyor.Pandemi tamam!Ama bir devar, demiştim...Yeryüzü sakinlerini kabaca ikiye ayırmak üzere çalışan bir büyük hesap bu...Yani küçük işletmecilik için çanlar çalıyor.Devletler bu gidişi durdurmak için çok çırpınacaklar ama başaracaklar mı?Bilemiyorum.Kendini böyle değiştirmeyi kafasına koymuş belli ki...Umutsuzluğa kapılmak olmaz.Zor, fakatVe ucuz malumata teslim olmak yerine sağlam bilgiye yaslanmak gerek.