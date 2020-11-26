Hepimizin aklında yazımın başlığındaki soru var...
Bir ferahlık arıyoruz, bir çıkış kapısı gözlüyoruz çünkü...
Ama şu sıkıntılı günlerde salgın hastalık uzmanlarının, iktisatçıların, sosyal bilimcilerin, uluslararası ilişkiler tayfasının dediklerine ciddi ciddi kulak vermek de insanın içinden pek gelmiyor.
Nereden bakarsanız bakın...
Muğlaklık zirve yapmış halde...
Maalesef "Yeni Çağ gizemciliği" için koşullar pek uygun.
Belki o yüzden astrologlar şu sıra pek popüler...
Düşünebiliyor musunuz?
İki anlaşılır cümle için dakikalarca Uranüs-Neptün dik açısı üzerine uyduruktan bilimsellik cakası çekiyor insanlar.
***
***İlkbaharda dev şirketler ötekileri küçük veya orta demeden yutmaya başlayacaklar...
***
Dijital eğitimden, dijital alışverişten ve en önemlisi dijital uygulamaların tahakkümünden kurtulacağımızı sananlar varsa, yanılıyorlar.
Geri dönüş yok.
Durmak yok.
Yüz yüze iş yapmak mı?
Eh, belki nostaljik eylem olarak...
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Yazılarımı eleştirecekler için önemli not
Önce doğru düzgün okuyun...
Sonra istediğinizi yazın.
Ancak yazdıklarımı çarpıtarak alıntılamak ayıptır.
Ayrıca saygı bekleyenler, buna yaşın başın yetmediğini bilmeli ve önce onlar da asgari ölçüde saygılı davranmalılar.