Herkes neden birbirini kırıyor biliyor musunuz? Hayallerinin kırılmasını önlemek için... Bugünümüz çöksün, geleceğimiz daha filizlenmeden solsun ama yeter ki, hayallerimiz kırılmasın! Ve hayallerimizin kırılmasından korktukça sağırlaşıyor, körleşiyor, duyarsızlaşıyoruz. Cioran "Avamı, hayal kırıklığına uğramayı reddedişi kadar, hiçbir şey ele veremez" diyordu. Doğru söze ne denir! Ancak eski hayallerin kırılmasıyla mümkün yeni hayaller kurabilmek...

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hayatı daha güzel, dünyayıdaha doğru yapamaz.İmkansız bu!

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Görme duyumuzun diğer duyularımızdan daha çok uyarıldığı şu çağ, ne yazık ki, uzun uzadıya bakmanın yerini genişletmiyor... Çiçek aldığı için mutluluktan uçan sevgili bile ertesi gün o çiçeklerin biçimine, hatta rengine dair çok az şey hatırlıyor. Her gün geçtiğimiz yolda koca gövdeli bir ağacın varlığını biliyoruz da, ne ağacı olduğunu, kışın yapraklarını döküp dökmediğini tam çıkartamıyoruz. Çünkü durup uzun uzadıya bakmıyoruz hiçbir şeye...

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olur olmaz biçimde özel hayatını teşhir etmek değildir. Samimiyet gerçekten "" bir hayata sahip olmaktır.

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, kökeninde Arapça bir kelime. "En içerisi, ilik, göbek, merkez" gibi göndermeleri var. Bir "öz"e işaret ediyor... Özüne sadık olmak demek bir bakıma... Yani samimiyet, insanın başkalarıyla yakınlığından değil, kendisine ("iç"ine) yakınlığından doğuyor.

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unutarak, kadınlarhatırlayarakyaşıyor.

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Elinden tutup piyasa yaptırılan,tek bir taşı bile yerinden kıpırdatamazlar...

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Aylak terkedilmişliklere değil ama...Huysuz kibirlere de değil...Baktığımızı gerçekten görmemizisağlayacak, omesafeye yol açacak yalnızlığaihtiyacımız var.Eve kapandığımızgünlerde ya çekmecelerikarıştırıyorum ya da kitaplığımı...20 yıl öncesinde yayımlanmışpazar yazılarımınkupürlerini buldum bir dosyada.Hatta bazılarını kitaplaştırmıştım.Hiçbiri internetortamında yok. Onlardançıkardığım bazı notlar bupazar gününün yazısı olsunistedim. Belki haftaya dadevam ederim.)