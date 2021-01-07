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HAŞMET BABAOĞLU
07 Ocak 2021, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Biden hayalleri ve gerçekler

Efendim, neymiş...
Uluslararası ilişkiler bir "uzlaşma" oyunuymuş; her dönemde karşılıklı çıkarlara göre yeniden şekillenirmiş...
Hayır!
Uluslararası ilişkiler bir uzlaşma oyunu değildir, uzlaşmanın kendisi oyundur.
Hiçbir devlet orta ve uzun vadeli stratejilerini değiştirmeye yanaşmaz.
Karşılıklı çıkarların hükmü bir yere kadardır.

***

Lafı nereye getireceğim, derseniz...
Son zamanlarda Biden ABD'siyle Türkiye'nin ilişkileri sıfırdan belirlenecekmiş gibi bir hava estiriliyor ve çeşitli çevrelerde etkili olmaya başladı.
Yanlış!
Üstelik tehlikeli bir yanlış...
ve ekibi küresel bir tasavvurun, bir projenin, belli bir ilerleme stratejisinin siyasetçileri.
Bu özellikleriyle oy alıp seçildiler.
Trump'tan önce ABD nerede kaldıysa, oradan devam edebilsin, hatta o modeli geliştirsin diye toparlanmış bir ekipten söz ediyoruz.
Bunu da zaten Biden hemen her konuşmasında dile getirdi.
Pandemi koşullarının ve dünyanın yeni dengelerinin yol açacağı kısa vadeli pragmatik politikalarla karşımıza çıkarlarsa, yanılmamalıyız.

***

Hatırlatayım...
Bu ekibin dünya tasavvuru ve stratejisi "Arap Bahar"ına kapı açmıştır.
Projenin aslında otoriter Arap rejimlerini yıkmayı hedeflemediğini, kalıcı bir kaos/altüst oluş projesi olduğunu anlamayan kaldı mı?
Suriye ve Irak planlarının bu ülke- leri parçalayıp dağıtmayı hedeflediğini görmeyen var mı?
Bugün Biden'ın arkasında yönetim kadrolarını oluşturanlar Ortadoğu'da bölgesel güç olarak İsrail, İran ve Suudi Arabistan'ı seçmiş, 'nin gücünü törpülemek için elinden geleni ardına koymamıştır.
Bundan sonra da öyle yapmayacaklarının hiçbir garantisi yoktur.
Ve yine unutmamalıyız ki...
Bu ekip hem Gezi'nin hem de 15 Temmuz'un mimarıdır.
Bu ekip geçmiş dönemde yaptıklarına dair pişmanlık beyanında bulunmamıştır.
Söyleyin...
Şimdi bütün bunları unutup "karşılıklı çıkarların belirleyiciliği" veya "değişen koşullar"dan söz etmek ne kadar gerçekçi olabilir?

***

Peki Biden yönetiminin yeni yüzü yok mu?
Var tabii...
Biden 'nin bugününe başkan...
Oysa bir de alttan alta kurgulanan "küresel gelecek" var. Onun için başkan olarak Kamala Harris'i seçtiler.
Bunu ayrı bir yazıda konuşuruz.

***

NOT DEFTERİ

Düşmanı tanıyorsanız, zafer muhtemeldir.
Gökyüzünü ve yeryüzünü tanıyorsanız, zafer kesindir. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)

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