En tehlikeli saflık... Tembelleri barışçı, güçsüz zalimleri iyi kalpli, korkak hainleri sadık yoldaş sanmak!

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için acı çekmeyi göze almak gerekir. Bu cesareti göstermekte zorlanır ve bir türlü anlayamayız.

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Keşke her şeyi anlayabilsek... Ama bunun yerinebir şeyi geçirdik: Her şeyi anlayışla karşılıyoruz.

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uydurmaya, bilhassamutlu çocuklukhatıralarına bayılırız. Oysa hepimiz alttan alta biliriz, hafızamızın mutlulukla arası iyi değildir. Bir Arap atasözü:

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Keşke iddia edildiği gibi davranışlarımızın gelişmiş bir dili olabilseydi!.. Keşke kimilerinin sandığı gibi gözlerimize bakmak, gerçeği şıp diye ortaya koyuverseydi! O zaman sözcüklerin böylesine esiri olmaz veyalanlarımızı çoğaltmazdık...

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Kusmak... Bazen basbayağıtir.

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"Kendinize güvenmelisiniz" diyorlar ya gençlere... Onlarıkoyuyorlar. Güvenmedikleri bir dünyada, güvenmedikleri insanlar arasında ve bu kadar yetersiz bir donanımla nasıl olup da kendilerine güvenecekler?

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çevremizdekiler hemen uyarırlar. Oysa ille de dertlilikten, yorgunluktan, düşüncelerin yükünden değildir... Şu rutin mahkûmiyetler, bu telaş, bu endişe dünyasında bazeniçin yegâne fırsat dalıp gitmelerimizdir. Hatta kısacık da olsa, çekip gitmektir. İyi gelir!

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Ama esası nedir, ne yapmalıdır derseniz...ertelememelidir.

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Turgut Uyar'ın o güzel şiirinde herkes "Beni bırak göğe bakalım" dizesine takılıp kalıyor. Benim kalbimde ise o şiirden şu dize saklıdır:

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Çok yaygın bir "sevme" biçimi... Nefret etmekten korktuğu için şiddetle ve gösteriyle sevmek.

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En yaygın "sevme" biçimi... Katlanmakta zorlandığı birine severek katlanmak.

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Bazen. İletişim sözle mi bozulur? Çoğu zaman.Dikkatli okurlarıma tanıdık gelmiştir. İhtiyaç hasıl oldu, 2008-9 arasında bu köşede çıkan bazı notlarımı bugünün gözüyle elden geçirdim.)