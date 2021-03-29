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Haberler Haşmet Babaoğlu Zamanla geçmeyecekse, ne yapmalı?
HAŞMET BABAOĞLU
29 Mart 2021, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Zamanla geçmeyecekse, ne yapmalı?

Sağlık Bakanı Koca'nın "salgını Mayıs veya Haziran'da bitirebiliriz" dediği saatlerde, uluslararası ajanslar bir haber geçtiler...
Haber başlığı şöyleydi...
"Bilim insanları bir sonraki pandeminin ortaya çıkabileceği ülkeleri açıkladılar."
Bak sen!
Hissettirmek istiyorlar ki...
Bu sürecin biteceği yok; Kovid-19 bitse, ötekiler gelecek.
Geçti yani, "zamanla geçer" günleri..

***

"Bilim adamları" dedikleri de Fransa Ulusal Bilimler Merkezi'ymiş...
Aynı şeyi birkaç ay önce Bill Gates tayfası da söylemişti, sonra başkaları tekrarladı, geç kalmadan Fransızlar da kervana katılmış!
Yeni pandeminin çıkacağı açıklanan ülkeler de, açıklama da her türlü "bilimsel kesinlik"ten uzak fakat ajansların habere sadakati kesin.
Diyorlar ki...
"Yeni salgının Latin Amerika, Afrika'da Kongo civarı, Güneydoğu Asya, Çin, Avrupa veya ABD'de başlaması yüksek ihtimalmiş..."
Eh kalmadı başka yer!
Güneydoğu Asya'da zaten hangi salgını istersen patlatabilirsin durumu var.
Ama püf noktası şu...
Salgının nedeni "biyoçeşitliliğin azalması, doğada tek tipleşme ve tarım arazilerinin yaban bitki örtüsünü tüketmesi" olacakmış...
Yani iki yüzyıldır "gelişmişlik" adına ne biliniyorsa, o suçlu...
Belli ki, Batı'nın içinden "Yeni Batı" çıkıyor ve tükenen eskisini pandemi süreçleriyle bitirmeye hazırlanıyor. (Bu cümleye bir mim koyun!)

***

Bunları niye yazıyorum?
Hazırlığın ne kadar büyük ve kökten bir dönüşüm için yapıldığını görün diye...
Öyle "lay lay lom bir devirde değiliz, Özgür Özellerle vakit kaybedemeyiz ama işimize mi geliyor, ne?" deyip durmamın sebebini anlayın diye...
Aşı kurtaracak diye başlanılan sürecin "tüh ya, aşı milliyetçiliği var, kimse kimseye aşı vermiyor"la tamamlanmak üzere oluşundaki arka planı düşünelim diye...
Gerçi, birkaç ay sonra ortalık bu kez "yeşil devrim" patırtısıyla sarsılmaya başladığında çok düşüneceğiz...

***

"Ne oluyor yahu?" diye başlayıp öğrenmemiz gereken çok şey var...
En baştan düşünmemiz ve hissetmemiz gereken şeyler...
Çerez niteliğindeki gündelik politik tartışmaların bize hiçbir faydası olmayacak.
Üzerimize çığ gelirken aşağıda durup gevezelik etmek işe yarar mı?
En azından çığın yolunun üzerinden çekilmek gerekir...
Takatimizin yettiği kadarıyla, kenara çekilmek ve dikkatle beklemek...
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