Geçen haftaydı...

Yasak günü bir ahbabımın küçük kızını acile götürmek zorunda kaldık...

Boş caddelerden hızla giderken dikiz aynasından miniğe baktım, zaten çay kaşığı kadar yüzünün yarısını maske kapatıyordu.

İçinde büyüyen "iğne yaparlarsa acır mı?" endişesini çarçabuk gidermek istiyor gibi bakıyordu.

Nasıl günlerde yaşadığımızı unuttum bir an...

Sol elimle direksiyonu tutarken sağ elimi arkaya doğru uzattım.

"Tut elimi bakayım" dedim, "çarçabuk iyileşeceksin, eve döneceğiz, güven bana!"

Önce duraksadı.

Sonra elimi minicik elleriyle kavrayıp avuçlarını iyice bastırdı.

Hastaneye kadar öyle gittik.

Dokunma nasıl da şifalı bir şeydi!

Birkaç saniye içinde güvenli sıcaklığıyla hem onu, hem de beni iyileştiriyordu...

***

Elbet bu günler de geçecek...Fakat sadece ekonomik, siyasi, sosyal izler bırakmakla kalmayacak, davranışsal kayıplarımız da olacak.Birbirimizden uzaklaştığımız, ayrıştığımız, çözüldüğümüz, "bir toplum içim hazırlanılıyordu çok zamandır.Temasla tanımayı, dokunarak güven duygusu aktarmayı ve (hep unutuyoruz ama)kötü kılan ne varsa, onlarca yıl boyunca önümüze yığdılar.Şüpheye düşürdüler.Bu medyatik ve hain çark yoluyla yalnız dokunmaktan değil, her türlü yakınlıktan soğumuştuk.Ve şimdi pandemi onu bizden tümüyle çekip alıyor.

***

Tarihin en eski dönemlerinden beri dokunma ve yakınlık (refakat) insan için "sayılmıştır.Yalnız o kadar mı?Birdır dokunma...Bir yakınınız hoş bir şey yaptığında hiç mi koluna ya da sırtına avcunuzla hafifçe vurmadınız?Kavramaktır, sezgidir, "" demeninen güçlü halidir.Hiç mi kederli bir zamanında bir sevdiğinizin elini canını acıtacak kadar sıkıp kederini paylaştığınız duygusunu aktarmadınız?Öyle mi sahiden?Olmasın öyle!Hepsini geçtim,bile "bir eylemşimdi.Oysa ne sık dokunurmuşuz yüzümüze...Aynada görmek yetmezmiş meğer.

***

konusunda yazılacak çok şeyvar, yazacağım.Ne yani?Sizi Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş, Özgür Özel ne yumurtlamış, onlarla mı oyalayayım?