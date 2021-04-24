Bir zamanlar okuldan çıkmış kol kola, omuz omuza evlerine doğru yürüyen ilkokul çocuklarının fotoğrafları pek sevilirdi. Sosyal medyanın ilk zamanlarıydı... Birini hatırlıyorum mesela: Sırtlarında kendilerinden büyük çantalarıyla kollarını birbirinin omzuna atmış yağmur artığı bir sokakta yürüyen üç çocuğun arkadan çekilmiş fotoğrafına bayılırdık... Saf dostluğun bir tablosu varsa, işte budur dediğimiz görüntüydü; nereye gittiğin kadar nasıl gittiğinin de önemli olduğunu anlatıyordu... Tabii dans videolarının çılgınlık boyutuna ulaşmasından ve kedi-köpek fotoğraflarının ortalığı kaplamasından epey önceki yıllardan bahsediyorum... O devir gerçek hayatta da kapandı. Şimdi çocukların can sıkıcı servis minibüslerindeki itiş kakışlarını bile özledikleri günlerdeyiz...

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yazdıkça,bazıları"N'olacak yani,abartmayın" diyor.Eh,denilince aklına sadece"öpüşme, koklaşma" gelenler bukaybı anlamakta zorlanırlar, normal!Ama böyle giderse,toplumdainsanlarında kökten değişecek.İnsani sıcaklığın yerinialdığında çok geç olacak... Geçen güncaddede yürürken yeni yetme çağındakilerebaktım. Maskeler boyunlarında,sosyal mesafe kimin umurunda...Belki de tedbirler konusunda "gevşek"davranmalarının sebebi bu anlattıklarımdır.Osman Müftüoğlu gibidavransalar, ne yakışıksız olurdu, değilmi?

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'ın hüzünlü dünya hayatı bitmiş... Neden böyle dedim, anlatayım. Vatan gazetesinde çalışırken odalarımız aynı kattaydı. Tam altı yıl. Anlamıştım ki, etrafına anlattıklarıyla kafasında ve kalbinde dert ettikleri arasında uçurum vardı. Bu uçuruma her şeyi ti'ye alarak katlanabiliyordu. Derin yanlarını kimseye çaktırmak istemezdi.Allah rahmet eylesin!

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Müzik mi? Bir süredir aramız açık. Ara sıra Youtube'u açıpvideolarını izliyorum.