Günlerdir bir yalanı konuşuyoruz.

Bunu başardılar.

Ülkenin gündemini anlamsız bir tartışmaya hapsetmeyi ve maalesef iktidarı da bu tuzağa çekmeyi başardılar.

Hem de dünya hastalıktan kırılırken...

Karadeniz'in suları kaynama noktasına gelmişken...

Türk dışişleri, bağımsızlık iradesini korumak için canını dişine takmışken...

Ve darbeci zihniyet yine kıpırdanmaya başlamışken bir yalan üzerinden gündemi kilitlediler.

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Pandeminin başından beri bütün dikkatinisorusuna odaklamak zorunda kalmış sokaktaki insanın dilinde de şimdivar.Yani saçmalık büyüdükçe büyüdü, yayıldıkça yayıldı.Ama bunda sadece muhalefeti idare eden "ajans"ın payı yok.Her gün birbirinden farklı cümlelerle 128 milyar doların nereye gittiğini açıklamaya çalışankabul etmek zorundayız.Oysa bir yetkili ağız çıkar açıklar, biterdi.Anlayan anlar, anlamayan anlamaz, anlamak istemeyenin derdinden millete ne!Öyle tane tane anlatmakla da olmuyor zaten...Yani yalanı durmadan kurcalar, iftirayı tartışmaya açıyorsan, yandın!

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İlhan Kesici doğruyu söyledi:Ama muhalefetinnı idare edenleröyle acımasızlar ki, birkaç saat içindeKesici'nin üzerinden onurunu soyup çırılçıplakbıraktılar.İşte yıllardır vurguladığım noktaya yine gelip çattık...Muhakeme etmeye yanaşmayan, nefreti gözünü karartmış, yalanlarla yatıp kalkan bir kitleye neyi anlatabilirsin?

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