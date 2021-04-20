Günlerdir bir yalanı konuşuyoruz.
Bunu başardılar.
Ülkenin gündemini anlamsız bir tartışmaya hapsetmeyi ve maalesef iktidarı da bu tuzağa çekmeyi başardılar.
Hem de dünya hastalıktan kırılırken...
Karadeniz'in suları kaynama noktasına gelmişken...
Türk dışişleri, bağımsızlık iradesini korumak için canını dişine takmışken...
Ve darbeci zihniyet yine kıpırdanmaya başlamışken bir yalan üzerinden gündemi kilitlediler.
***
Pandeminin başından beri bütün dikkatini "Market sepetini doldurmaya 128 lira yeter mi?"
sorusuna odaklamak zorunda kalmış sokaktaki insanın dilinde de şimdi "128 milyar dolar"
var.
Yani saçmalık büyüdükçe büyüdü, yayıldıkça yayıldı.
Ama bunda sadece muhalefeti idare eden "ajans"ın payı yok.
Her gün birbirinden farklı cümlelerle 128 milyar doların nereye gittiğini açıklamaya çalışan iktidar sözcülerinin de bunda payı olduğunu
kabul etmek zorundayız.
Oysa bir yetkili ağız çıkar açıklar, biterdi.
Anlayan anlar, anlamayan anlamaz, anlamak istemeyenin derdinden millete ne!
Öyle tane tane anlatmakla da olmuyor zaten...
Dünya eski dünya değil.
Göle sürekli yalan mayası çalınıyor ve herkes göle bakarsa, maya tutuyor.
Yani yalanı durmadan kurcalar, iftirayı tartışmaya açıyorsan, yandın!
***
İlhan Kesici
doğruyu söyledi: "Devlette para kaybolmaz."
Ama muhalefetin "aklı"
nı idare edenler
öyle acımasızlar ki, birkaç saat içinde
Kesici'nin üzerinden onurunu soyup çırılçıplak
bıraktılar.
Peki bundan muhalefetin seçmen tabanının haberi oldu mu; olduysa umurunda mı?
İşte yıllardır vurguladığım noktaya yine gelip çattık...
Muhakeme etmeye yanaşmayan, nefreti gözünü karartmış, yalanlarla yatıp kalkan bir kitleye neyi anlatabilirsin?
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Bakın, ABD Büyükelçisi
'nin muhalefet liderlerine yaptığı geziler sürüyor;
Biden
'ın seçim sürecindeyken bahsini ettiği "Türkiye'de muhalefeti örgütleyip destekleme"
süreci işliyor, anlayacağınız...
İki yıl önce Rand raporunda talep edilen işlerin
tezgâha konduğunu da
amirallerin bildirisiyle gördük.
Dolayısıyla...
Bu saçma "128 milyar dolar" patırtısını acilen geride bırakmanın zamanıdır.
Çok ciddi meselelerimiz var.
Yalanların peşinde tartışarak kaybedilecek vaktimiz yok...