Birbirimizi uzaktan sevmek de güzelmiş ama gün gelecek, gözden ırak olan gönülden de ırak olmayacak mı? Görüntülü haberleşme de "göze yakın" olmak sayılır mı?

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Yaşadıklarımız sadece bizim değil, bütün dünyanın sorunu. Üstelik bizim insanımızın krizler karşısındaki maddi ve manevi direnci ve enerjisi yüksek. Çabuk toparlanabiliyoruz. Ama mesele şu:Mesela gelecekte bildiğimiz türde bir turizm olacak mı? Hizmet sektörü ve esnaflık kaldığı yerden devam edecek mi? Ruh halimiz ne olacak? Soru çok, cevaplar muğlak... Ancak şunu anlayalım artık: Bütün bunlar temelden değişsin diye geldi başımıza. Yaşadıklarımızı sadece bir virüs marifeti olarak görenler kendilerini kandırıyorlar. Onları da arkadan gelecekayıltacak...

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Sanal ortamda yapılan iklim zirvesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olayı net ortaya koydu: Pandemi için uygulamaya konanbütçelerinin yüzde 30'u iklim programına aktarılacak...

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Korkutma kampanyaları çok yönlü olarak devam ediyor: Şimdi de "İnsanlığın dünyanın bir yılda ürettiği doğal kaynaktan yüzde 73 daha fazlasını aynı yıl içinde tüketiyoruz" haberleri ortalığı kapladı. Karmaşık bilimsel çalışmalar kamuoyuna muğlak haberler olarak sunulupmantığı işletiliyor. E, sonra? Buradan nereye çıkılır? Kıtlığa mı, yoksa bu nüfus kalabalığı ağır yük inancına mı? Yoksa ikisi de mi?

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Ara ara Claudio Magris'inını karıştırıyorum... Şu satırlarda takıldım kaldım:, inanç kapıyı açar ama kapıda kimse yoktur., bir süre dişini sıkıyorsun, sonra yine içini endişe kaplıyor ve içinden her şeyi, pencereleri bile sımsıkı kapatıp sürgülemek geliyor. Ama bunun sonucunda havanın azaldığı fark edilmiyor ve o boğucu ortamda migren şakakları zonklatıyor."

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biri İslam klasiklerinden, diğeri yeni ve çok ilginç bir çalışma. Meraklısına önerimdir: İlk Bahar:/ Wadah Khandar (Vadi Yayınları) ve/ İbn Hişam (Ketebe Yayınları)