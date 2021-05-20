Öyle yattığın yerden ilkokulda ne öğrendiysen tekrarlamakla olmuyor...
"Tarihini öğreneceksin" diye etrafa caka satıp resmi tarih bülteni gibi konuşmakla hiç olmuyor...
"Resmi tarih" denilen ve çocukluktan itibaren zihnimize nakşedilen anlatının sadece bir devlet tercihi değil, bir tür "dünya düzeni tarihi" olduğunu anlamaya yanaşmadık.
***Nihayet dün sosyal medyada Cengiz Algan dostumuz can alıcı soruyu sordu: "Sizce tarih kitaplarımız İngiliz'i, Yunan'ı, Fransız'ı yazar da ABD'yi neden yazmaz? Oysa işgalde ABD'nin 22 savaş gemisi buradaydı ve Karadeniz şehirlerimizi bombaladı. Yunan'a İzmir'i işgal ettiren de onlardı."
***Ne oldu?
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Şimdi yeni bir çağ açılıyor.
Yeni bir dünya düzeni kuruluyor.
Ve maalesef pek çok şey Birinci Dünya Savaşı arifesinde olup bitenleri çok andırıyor.
Hani geçmişten tam şimdi yeni dersler çıkarmak gerek diye...
İyi de örterek, saklayarak, görmezden gelerek, unutarak nasıl olacak bu iş?
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NOT DEFTERİ
İlerleme yalanı. Sonsuz büyüme yalanı. "Büyüyemezsen yok olursun" yalanı. Dinle bak. Kendimize güzel bir ticari ateş yaktık. Fakat keyfini çıkarmak, üzerinde sucuk pişirmek yerine, onu gittikçe daha büyük ve yakıcı hale getirmek için çalışıyoruz. (TOM ROBBINS / Sirius'tan Gelen Kurbağa)