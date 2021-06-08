Gündem nedir?
Haber ve olay akışı mı?
Hayır, çok daha fazlası...
Gündem dediğimiz şey, seçilmiş ya da empoze edilmiş bakıştır, dikkattir, eylemdir.
Gündem, sadece üzerimize üzerimize gelen dünya değildir, bizim de üzerine doğru ilerlediğimiz dünyadır.
O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz...
Nereye baktığını, ne gördüğünü, nereye yürüdüğünü gündemin belirler.
Seçtiğin gündem bu yüzden hayati önemdedir.
***Mesela...
***Gelelim bugüne...
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Biden, ocak ayındaki Biden değil.
Başkanlık konuşmasında çizdiği çerçeve tarihe karışmak üzere...
ABD ve global jandarması NATO, yeni bir soğuk savaşa hazırlanıyor ve bu savaşın düşmanı anlaşılıyor ki, Çin olacak.
Nereye kadar?
Onu bilmek zor, çünkü Biden'a destek veren Demokratların bir bölümü Çin'le can ciğer kuzu sarması.
Ancak gelinen nokta bizim için kritik...
Türkiye, bağımsızlık arayışını sürdürmek için zirvede empoze edilmeye çalışılacak yeni "soğuk savaş" gündemini reddetmek ve kendi gündemini seçip ilerlemek zorunda...
2021'in kalan bölümü çok sıcak geçecek, o kesin!
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NOT DEFTERİ
Sevmek, uyumaya benziyor. Uyurken nasıl müdafaasız oluyorsak, severken de öyleyiz. (KEMAL TAHİR / Hür Şehrin İnsanları)