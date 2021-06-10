Bilmek isteyen bilir...
Sosyal bilimciler lafını etmek istemez ama mutlaka bilirler...
Siyasetçiler mi?
Bal gibi bilirler de, bilmezden gelirler...
Nedir o?
Türkiye'de dindarlara ve başörtüsüne düşmanlık, içinde çok ciddi bir sosyal sınıf çatışması gizler.
***Son olayda da aynı şeyi gördük...
***Ama ne oldu?
***
Çok uzun bir konu...
Uzatmak istemiyorum.
Ve bu vurguma aramızdan kızanlar da olacak, çünkü konunun bu yanını unutmak istiyorlar.
Şimdilik şu kadarını söylememe izin verin...
Dindarlar toplumsal pozisyonlarını, haklarını, hukuklarını savunup koruyacaklarsa, bu ancak "sade insan" olmak üzerinden gerçekleşebilir.
Bu ülkenin "sade insanı" dindardır...
Başörtüsü mücadelesini kazanan da, dindarlığını bütün itme kakmalara rağmen yıllarca ayakta tutan da onlardır.
Ve anlamamız gerekiyor ki, saldırı da "sade insan"a yapılmıştır.
***
EYVAH BODRUM!
Bodrum'da sezon "Küresel Turizm Forumu"yla açılacakmış.
Birleşik Krallık eski başbakanlarından Tony Blair telekonferans yoluyla açılış konuşmasını yapacakmış...
Ertuğrul Özkök, Blair'in uzun saçlı halini göreceği için sevinçliymiş.
Derde bakın!
Ama bana sorarsanız, Bodrum için endişelenmeye başladım.
Saddam'ın kimyasal silahları yalanının başaktörü ve Sisi darbesinin fikir babası Blair'le turizm sezonu mu açılırmış!
Adamın bagajı ve çağrışımları felaket...