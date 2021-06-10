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Haberler Haşmet Babaoğlu Saldırı akademisyene değil, ‘sade insan’adır!
HAŞMET BABAOĞLU
10 Haziran 2021, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Saldırı akademisyene değil, ‘sade insan’adır!

Bilmek isteyen bilir...
Sosyal bilimciler lafını etmek istemez ama mutlaka bilirler...
Siyasetçiler mi?
Bal gibi bilirler de, bilmezden gelirler...
Nedir o?
Türkiye'de dindarlara ve başörtüsüne düşmanlık, içinde çok ciddi bir sosyal sınıf çatışması gizler.

***

Son olayda da aynı şeyi gördük...
Ancak Maçka Parkı'nda oturan 'nın kafasına bayıltıncaya kadar vuran saldırgan, bir yandan da "Burada sizin gibileri istemiyoruz, gidin başka yerlere, Gaziosmanpaşa'ya gidin" diye bağırmış.
Saldırganın sözlerindeki "Burada istemiyoruz" vurgusu ve başörtülü hanımefendiye gidilecek semt biçmesi bu bakımdan önemli...
Görüyoruz ki, sadece ruhu değil, eski imtiyazlı bürokrat sınıfının ruhuna enjekte edilmiş ve torunlarına kadar geçmiş 80 yıllık "sosyal dışlama" söylemi de hâlâ canlı!

***

Ama ne oldu?
Derhal saldırıya uğrayan hanımefendinin akademisyen olduğunu, hatta yüksek lisans tezinin konusunu bile öğrendik.
Ne yalan söyleyeyim...
Bir ara olayın yarattığı öfke, "Değerli bir akademisyene bu yapılır mı?" noktasına çevrilecek diye korktum.
Düşünün...
İktidar partisinin genel başkanvekilinin olayı lanetleyen açıklamasında bile hanımefendinin akademisyenliği özel olarak belirtilmişti.

***

Çok uzun bir konu...
Uzatmak istemiyorum.
Ve bu vurguma aramızdan kızanlar da olacak, çünkü konunun bu yanını unutmak istiyorlar.
Şimdilik şu kadarını söylememe izin verin...
Dindarlar toplumsal pozisyonlarını, haklarını, hukuklarını savunup koruyacaklarsa, bu ancak "sade insan" olmak üzerinden gerçekleşebilir.
Bu ülkenin "sade insanı" dindardır...
Başörtüsü mücadelesini kazanan da, dindarlığını bütün itme kakmalara rağmen yıllarca ayakta tutan da onlardır.
Ve anlamamız gerekiyor ki, saldırı da "sade insan"a yapılmıştır.

***


EYVAH BODRUM!
'da sezon "Küresel Turizm Forumu"yla açılacakmış.
Birleşik Krallık eski başbakanlarından Tony Blair telekonferans yoluyla açılış konuşmasını yapacakmış...
, Blair'in uzun saçlı halini göreceği için sevinçliymiş.
Derde bakın!
Ama bana sorarsanız, Bodrum için endişelenmeye başladım.
Saddam'ın kimyasal silahları yalanının başaktörü ve Sisi darbesinin fikir babası Blair'le turizm sezonu mu açılırmış!
Adamın bagajı ve çağrışımları felaket...

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