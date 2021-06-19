Sağlık sanıyoruz, sanıyorsunuz, sanıyorlar... Öyle sandırılıyoruz, daha doğrusu. Sonra bir bakıyoruz ki, Kovid-19 virüsünün açtığı kapıdan çıka çıka uluslararası siyasete çıkmışız... Nihayet "AB Aşı Pasaportu" şekillendi. İtirazlar var ama uygulamaya Almanya'dan başlandı. Ve gördük ki, Çin ile Rusya dışarıda kalmış! Ortada sadece Sinovac'ın olduğu ocak, şubat ayları ve mart başında gayet bilimsel açıklamalarla Sinovac'ı tavsiye eden Sağlık Bakanımız bu konuda ne düşünüyor, bilsek mi acaba? Şimdi Rus aşısı Sputnik V'nin uygulaması başlayacak. Var mı o konuda da bir tavsiye?

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Yunanistan, Sinovac için özel bir "kıyak" yapmış sanki. Belki adalarda tatil yapmaya meftun,kaybetmek istemediklerindendir.

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Meseleyi daha açık ortaya koyarsak, şöyle bir soru şekilleniyor:

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pandemi politikaları çerçevesindeilginç bir şekil alıyor. Mesela, spordünyası Türkiye'nin hızlı ve geniş çaplıaşılama kampanyasıyla hiç ilgilenmiyor.Görünürdeki ölçü vaka sayıları.Malum, daha önceden Türkiye'de yapılacağıbelirlenmiş yarışlar, karşılaşmalariptal edildi. Sonuç? Euro 2020'de(pandeminin kırıp geçtiği)Oh, neiyi!!! Biri anlatır mı? Ne iş çevriliyorAvrupa'da?.. Herhalde'nın bukonularda bir çalışması vardır, değil mi?

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beni şaşırtıyor. Budarlığın farkında değiller, hatta çok naiflerbu açıdan. Örnek mi? Instagram'dabu kesimingibi şeyleryazdıklarını okuyorum. Gülünçlüksınırında ama üzücü bir naiflik...Sanayileşmeden, yapılaşmadan, kalkınmahamlelerinden aldığı paydan habersizbirgiderek yaygınlaşıyor.

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Haftanın kitapları:/ Prof. Dr. Turan Karataş (MuhitKitap);/ Claire Keegan(Jaguar Kitap);Seyfullah Şenel (Vadi Yayınları);/ Amelie Nothomb (Sahi Kitap);/ MuhittinImıl (Karakarga Yayınları).