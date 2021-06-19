Sağlık sanıyoruz, sanıyorsunuz, sanıyorlar... Öyle sandırılıyoruz, daha doğrusu. Sonra bir bakıyoruz ki, Kovid-19 virüsünün açtığı kapıdan çıka çıka uluslararası siyasete çıkmışız... Nihayet "AB Aşı Pasaportu" şekillendi. İtirazlar var ama uygulamaya Almanya'dan başlandı. Ve gördük ki, Çin ile Rusya dışarıda kalmış! Ortada sadece Sinovac'ın olduğu ocak, şubat ayları ve mart başında gayet bilimsel açıklamalarla Sinovac'ı tavsiye eden Sağlık Bakanımız bu konuda ne düşünüyor, bilsek mi acaba? Şimdi Rus aşısı Sputnik V'nin uygulaması başlayacak. Var mı o konuda da bir tavsiye?
***Yunanistan, Sinovac için özel bir "kıyak" yapmış sanki. Belki adalarda tatil yapmaya meftun, hali vakti ve keyfi yerinde 65 yaş üstü Türkleri kaybetmek istemediklerindendir.
***Meseleyi daha açık ortaya koyarsak, şöyle bir soru şekilleniyor: Yeni dünyada yeni sınırlar, yeni sınır kapıları ve vizeler aşılar mı olacak?
***Spor yarışmaları ve turnuvalar pandemi politikaları çerçevesinde ilginç bir şekil alıyor. Mesela, spor dünyası Türkiye'nin hızlı ve geniş çaplı aşılama kampanyasıyla hiç ilgilenmiyor. Görünürdeki ölçü vaka sayıları. Malum, daha önceden Türkiye'de yapılacağı belirlenmiş yarışlar, karşılaşmalar iptal edildi. Sonuç? Euro 2020'de (pandeminin kırıp geçtiği) İtalya maçlarını Roma'da, şu sıralarda vaka sayıları yeniden yükselen Rusya, St. Petersburg'da oynuyor. Oh, ne iyi!!! Biri anlatır mı? Ne iş çevriliyor Avrupa'da?.. Herhalde Ankara'nın bu konularda bir çalışması vardır, değil mi?
***Yeni kuşak okumuş yirmili, otuzlu yaş insanlarının "bakış açıları"nın darlığı beni şaşırtıyor. Bu darlığın farkında değiller, hatta çok naifler bu açıdan. Örnek mi? Instagram'da bu kesimin "Marmara Denizi'nin mahvında benim suçum yok, sorumluluğu paylaşmıyorum; ben çöpümü denize atmıyorum, organik deterjan kullanıyorum" gibi şeyler yazdıklarını okuyorum. Gülünçlük sınırında ama üzücü bir naiflik... Sanayileşmeden, yapılaşmadan, kalkınma hamlelerinden aldığı paydan habersiz bir "çocuksuluk" giderek yaygınlaşıyor.
***Haftanın kitapları: Bir Okurun Notları / Prof. Dr. Turan Karataş (Muhit Kitap); Emanet Çocuk / Claire Keegan (Jaguar Kitap); Çevrimiçi Gençlik / Seyfullah Şenel (Vadi Yayınları); Katilin Devası / Amelie Nothomb (Sahi Kitap); Devşirme-Asker ve Mürit / Muhittin Imıl (Karakarga Yayınları).