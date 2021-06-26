Gerçekçi olursak... Bir söze bu ifadeyle başlamak artık ciddi biçimde can sıkıcı özellikler taşıyor. Hele gelecekten söz ediyorsak... Mesela müzisyenleri ve müzik sektörünü ele alalım. Gerçekçi olursak, bu sektör için "seyircili canlı performans" dönemi kapanıyor. Olay global. Şu ülkesi, bu ülkesi yok! Pandemi döneminin hakikatini anlayanlar, "keyif" ve "eğlence" alışkanlıklarımızda radikal bir dönüşümün test edildiğini de anlarlar. Arkası gelecek. Önümüzdeki kısa dönemde düzenlenecek etkinlikler, konserler, festivallere aldanmamalı. Dijitalleşmiş ve izole eğlence eninde sonunda kazanırsa şaşırmayacağım.

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Global sermaye ve kültür oligarşisi 2020 ortalarından beri insanlarıçağırırken şaka yapmıyordu. Bu çağrıya müzisyenler ve çeşitli profesyonel sanatların dahil olmadığını sanmak ne büyük yanılgı! 2025-30 arasındahesaplanıyor. Plan bu çünkü ve tıkır tıkır işliyor...

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ve programın sunucusu o akşam'in tweet'lerini tane tane ve tekrar tekrar okudular. Sonra Uğur Dündar köpürdü, "Cenazeme gelmeyeceksin, karşıma çıkarsan fena yaparım" dedi. Müjdat Gezen telefonla bağlandı, "Senin yanında durmazsam gözüm açık ölürüm" dedi. Ama ertesi gün Uğur Dündar şu açıklamayı yaptı:Sonuçta bir kez daha ortaya çıktı ki, bu tayfanın ciddi birsorunu var, fakat eninde sonunda anlaşıyorlar.

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HBO ve Netflix dizileri solda sıfır kalır. Sonhaber şu: Canon şirketibütün ofislerinekameralar yerleştirmiş vebir yapay zekâ algoritmasıyoluyla duygularını analizetmeye başlamış. Özeltoplantı ve çalışma odalarımutlu görünenlere açılıyormuş...Şirket çalışanlarındanbiri Çin sosyal paylaşımsitesi Weibo'da, "Yeter amaduygularımıza da müdahaleetmeyin!" diye isyan edinceolay ortaya çıkmış. Buradadikkat edilecek bir noktadaha var tabii: Canon, Japonya merkezli bir şirket.Ancak başka birçok şirketgibi ileri teknoloji uygulamalarınıÇin'de hayata geçiriyor.

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