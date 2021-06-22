Görmeye niyeti olan için apaçık!
Muhalefetin yaptığı politika değil...
Muhalefet partilerinin liderleri politikacı falan değil...
Bulundukları mevkiyle ilgili liyakatleri tartışılır.
Sanki hepsine "O koltuklarda durup tabanınızı oyalayın" denmiş...
Öyle de yapıyorlar.
***Hayır! Kılıçdaroğlu'nun "Maskeyi biz yapıp halka dağıttık" hikâyesi üzerinde durmayacağım.
***Ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçen hafta ettiği bir çift sözün üzerinde durmak gerek...
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Üstüne üstlük...
Temel Bey tarif ettiği manzara için "Bu ne manaya geliyor, onu da bilmiyorum" da dedi.
Başka bir ülkede böyle düşünüp konuşan bir parti başkanının "liderliği" kendi teşkilatında şüphe yaratır, orada uzun süre kalamazdı.
Dilek kipinde politika yapıldığı görülmüş şey mi?
Hepsi aynı yere takılmış vaziyette...
Yani muhalefetin bütün hesabı, AK Parti tabanının çözülmesi üzerine kurulu...
Bu nedenle bekliyor, bekletiyorlar...
Beklerken de sosyal huzursuzluğu kışkırtacak ne kadar malzeme varsa, kullanıyorlar.
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NOT DEFTERİ
Mutsuzluklar etrafımızı sardıkça koflaştırırlar bizi. Bu yüzden yürüyüşümüz bile değişir. Bizi caka satmaya davet ederler, şahsımızı bunaltıp şahsiyeti uyandırırlar. (E.M. CIORAN / Burukluk)